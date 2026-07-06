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Πορτογαλία – Ισπανία: Αλληλοεξοντώθηκαν στο πρώτο μέρος της «μάχης» για την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026

Πάλεψαν για ένα γκολ

Πορτογαλία – Ισπανία: Αλληλοεξοντώθηκαν στο πρώτο μέρος της «μάχης» για την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026
DEBATER NEWSROOM

Πορτογαλία και Ισπανία αλληλοεξοντώθηκαν στο πρώτο μέρος της «μάχης» για την πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, οι δυο χώρες παρά τις ευκαιρίες που είχαν αμφότερες έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι πάντως που είχε ένταση αλλά και γρήγορο ρυθμό.

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