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Κίνα: Σάλος με σεξιστική διαφήμιση της Dettol – Η αναφορά σε “βρώμικες γυναίκες” και “τοξικούς άνδρες” (βίντεο)

Η εταιρεία την απέσυρε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη

Κίνα: Σάλος με σεξιστική διαφήμιση της Dettol – Η αναφορά σε “βρώμικες γυναίκες” και “τοξικούς άνδρες” (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα διαφήμιση της γνωστής εταιρείας καθαριστικών Dettol, η οποία αποσύρθηκε λόγω κατηγοριών για μισογυνισμό μετά και τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η διαφήμιση έχει διάρκεια 5 λεπτά και η ιστορία βασίζεται στο ότι ένας άνδρας αναζητά σύντροφο και δηλώνει ότι θέλει μια γυναίκα «καθαρή» και «χωρίς να έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες».

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Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της διαφήμισης ξεκινά σχέση με μια γυναίκα, όμως η μεταξύ τους εξέλιξη οδηγεί σε έντονη σύγκρουση, καθώς εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιλήψεις του γύρω από την «καθαρότητα» και τον κατηγορεί για μισογυνισμό.

Η κατάσταση κλιμακώνεται και τελικά η γυναίκα αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση, απορρίπτοντας τη στάση και τις απόψεις του.

Σύμφωνα με το σενάριο της διαφήμισης, στο τέλος της διαφήμισης, το προϊόν Dettol εμφανίζεται ως συμβολική «λύση» απέναντι σε «τοξικούς άνδρες που είναι σαν βακτήρια», επιχειρώντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην απολύμανση και την έννοια της τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις.

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