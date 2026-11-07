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Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα» – Απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν

Ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντούν στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών για τις NAVTEX, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα έχει ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στο επίκεντρο το γαλλικό «Abeille Marengo».

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα» – Απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν
Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. (credits: vesselfinder.com)
DEBATER NEWSROOM

Σαφή απάντηση στην Τουρκία για το ζήτημα των NAVTEX και των ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δίνουν ελληνικές διπλωματικές πηγές, στον απόηχο των δηλώσεων του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διπλωματικές πηγές.

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Η τοποθέτηση της Αθήνας έρχεται μετά την ανταλλαγή NAVTEX και αντι-NAVTEX μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με αφορμή τις προγραμματισμένες έρευνες του γαλλικού σκάφους «Abeille Marengo» για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Τι δήλωσε ο Χακάν Φιντάν για τις NAVTEX

Νωρίτερα το Σάββατο (7/11), ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε από τις ναυτικές οδηγίες για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», απάντησε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστήριξαν ότι το πρόβλημα που είχε ανακύψει με τις NAVTEX έχει επιλυθεί.

Η Αθήνα, ωστόσο, με τη νέα παρέμβασή της ξεκαθαρίζει ότι η όποια διαχείριση του ζητήματος από την τουρκική πλευρά δεν επηρεάζει τις ελληνικές ενέργειες.

Η Αθήνα επιμένει: Καμία τουρκική άδεια για τις έρευνες

Η ελληνική θέση είχε διατυπωθεί νωρίτερα και από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε συνεννόηση Ελλάδας και Τουρκίας για την αδειοδότηση των εργασιών.

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Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η σχετική άδεια ζητήθηκε και χορηγήθηκε αποκλειστικά από την Ελλάδα, ενώ η νόμιμη NAVTEX εκδόθηκε από τον αρμόδιο σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο κ. Χατζηβασιλείου διευκρίνισε επίσης ότι τυχόν άτυπη ενημέρωση της Τουρκίας από την κατασκευάστρια εταιρεία δεν συνιστά αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας στην περιοχή.

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Το παρασκήνιο με το «Abeille Marengo» και την τουρκική αντι-NAVTEX

Η νέα διπλωματική αντιπαράθεση ξεκίνησε με την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους, στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

Η Άγκυρα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δώσει τη συναίνεσή της για τις ερευνητικές δραστηριότητες.

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Η ελληνική πλευρά απορρίπτει την ανάγκη τουρκικής αδειοδότησης, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Όπως έχει αναφέρει το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ για το «Abeille Marengo», τον προγραμματισμένο απόπλου του τη Δευτέρα και τον ρόλο της Γαλλίας, η παρουσία του γαλλικού πλοίου συνδέεται με την προετοιμασία των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

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Η ελληνική NAVTEX έχει διάρκεια από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου 2027.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Το έργο Great Sea Interconnector αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου και έχει ιδιαίτερη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι έρευνες του «Abeille Marengo» αποτελούν μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών για το έργο, το οποίο συνδέεται με ελληνικά, κυπριακά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα που θεωρεί ότι απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

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