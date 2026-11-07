Τασούλας από τον μαρτυρικό Αβδελλά: «Είμαστε ελεύθεροι γιατί κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους»

Στο χρέος της προστασίας της ελευθερίας και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την παρουσία του στον μαρτυρικό Αβδελλά του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου παρέστη σε τελετή τιμής για τους κατοίκους που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η ελευθερία που απολαμβάνει σήμερα η χώρα δεν αποτελεί κάτι αυτονόητο, αλλά συνδέεται με τις θυσίες προηγούμενων γενεών.

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Τασούλας: «Είμαστε ελεύθεροι, όχι αυτονόητα»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στη θυσία των κατοίκων του Αβδελλά, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κοινωνία έχει χρέος απέναντι σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

«Η σημερινή μας ελευθερία και η σημερινή μας προσπάθεια για προκοπή της χώρας εδράζεται επάνω στη θυσία εκείνων των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ελευθερία κατακτήθηκε με ανθρώπινες απώλειες και προσωπικές θυσίες, υπενθυμίζοντας πως τα θύματα στερήθηκαν το μέλλον τους και τη ζωή με τις οικογένειές τους.

Η εκτέλεση 23 κατοίκων του Αβδελλά τον Σεπτέμβριο του 1943

Αναφερόμενος στα ιστορικά γεγονότα, ο κ. Τασούλας υπενθύμισε ότι τον Σεπτέμβριο του 1943 23 κάτοικοι του Αβδελλά και συνολικά 32 κάτοικοι της περιοχής του Μυλοποτάμου δολοφονήθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.

Όπως περιέγραψε, επρόκειτο για κτηνοτρόφους, αγρότες και νέους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν πολύτεκνοι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε τη σφαγή με τις αντίστοιχες θηριωδίες που διαπράχθηκαν την ίδια περίοδο στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

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«Αυτή η δολοφονία, αυτό το μαρτύριο, αυτή η δοκιμασία […] σήμερα μας κάνει να νιώθουμε τεράστια υποχρέωση», σημείωσε.

Η αναγνώριση του Αβδελλά ως μαρτυρικού οικισμού το 2025

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε στα τέλη Ιουλίου του 2025, με το οποίο ο Αβδελλάς αναγνωρίστηκε επισήμως ως μαρτυρικός οικισμός.

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Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελούσε αίτημα των κατοίκων επί δεκαετίες.

Ο χαρακτηρισμός του οικισμού ως μαρτυρικού συνδέεται με τις εκτελέσεις και τις δοκιμασίες που υπέστη ο τοπικός πληθυσμός κατά τη γερμανική Κατοχή.

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Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Αβδελλά εντάσσεται στις εκδηλώσεις διατήρησης της μνήμης των θυμάτων των ναζιστικών θηριωδιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε αναφερθεί και από τη μαρτυρική Βιάννο στις ελληνικές αξιώσεις για τις γερμανικές αποζημιώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί από αυτές.

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Αντίστοιχα, κατά την επίσκεψή του στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων, είχε τονίσει την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και απόδοσης δικαιοσύνης για τα εγκλήματα της Κατοχής.

Το μήνυμα για την προστασία της ελευθερίας

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η τιμή προς τους εκτελεσθέντες δεν περιορίζεται στη διατήρηση της μνήμης τους, αλλά συνοδεύεται από ευθύνη για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Όπως επισήμανε, οι πολίτες οφείλουν να προστατεύουν την ελευθερία από κάθε απειλή και να αξιοποιούν όσα κατακτήθηκαν με τις θυσίες προηγούμενων γενεών για την πρόοδο της Ελλάδας.

Η τελετή στον Αβδελλά αποτέλεσε έτσι μια υπενθύμιση της ιστορικής τραγωδίας του Σεπτεμβρίου του 1943 και της σημασίας που έχει η διατήρηση της συλλογικής μνήμης.