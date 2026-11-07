Κίνα κατά ΗΠΑ για τις νέες κυρώσεις στην Κούβα: «Επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνεργασία μας»

Την έντονη αντίδραση της Κίνας προκάλεσε το νέο πακέτο αμερικανικών κυρώσεων κατά της Κούβας, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά και δύο κινεζικές εταιρείες, εντείνοντας την αντιπαράθεση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Η κινεζική κυβέρνηση καταδίκασε την Παρασκευή (6/11) τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μία ημέρα νωρίτερα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη συνεργασία της Κίνας με την Αβάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τις κυρώσεις.

Κίνα: «Οι ΗΠΑ επιχειρούν να σαμποτάρουν τη συνεργασία μας με την Κούβα»

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, εξέφρασε την αντίθεση του Πεκίνου στις νέες αμερικανικές αποφάσεις, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η Κίνα εναντιώνεται σθεναρά στην ανάμιξη των ΗΠΑ και στις προσπάθειές τους να σαμποτάρουν τη σινοκουβανική συνεργασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κινέζος αξιωματούχος επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του προς την Αβάνα, υπογραμμίζοντας ότι το Πεκίνο τάσσεται υπέρ της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας της Κούβας.

«Η Κίνα υποστηρίζει σθεναρά την Κούβα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητα τα μέτρα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εταιρειών της», πρόσθεσε.

Ποιους στοχοποιούν οι νέες αμερικανικές κυρώσεις

Το νέο πακέτο κυρώσεων που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον την Πέμπτη (5/11) επικεντρώνεται στον τομέα των ηλεκτρονικών και της ασφάλειας στην Κούβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο στόχαστρο των αμερικανικών μέτρων βρίσκεται επίσης η κόρη του επικεφαλής του GAESA, του στρατιωτικοοικονομικού ομίλου που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της Κούβας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στις νέες κυρώσεις συμπεριλαμβάνονται, για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δύο κινεζικές εταιρείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αμερικανικές Αρχές κατηγορούν τις επιχειρήσεις αυτές ότι προμηθεύουν τον κουβανικό στρατό με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συστήματα ασφαλείας.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν την αιτιολογία που προβάλλει η αμερικανική πλευρά για την επιβολή των μέτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένταξη κινεζικών επιχειρήσεων στο πακέτο κυρώσεων μεταφέρει την αντιπαράθεση πέρα από τις σχέσεις ΗΠΑ – Κούβας, δημιουργώντας ένα ακόμη σημείο τριβής μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Το Πεκίνο καταγγέλλει παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Στις αμερικανικές κυρώσεις αντέδρασε και το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, το οποίο αμφισβήτησε τη νομιμότητα των μέτρων.

Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι οι αποφάσεις της Ουάσιγκτον αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και ζήτησε την άμεση αναθεώρησή τους.

Το κινεζικό υπουργείο κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν τις «λαθεμένες πρακτικές» τους, εκφράζοντας την αντίθεση της κυβέρνησης στη στοχοποίηση κινεζικών εταιρειών μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

Πρόκειται για τη θέση της κινεζικής πλευράς σχετικά με τη νομιμότητα των μέτρων, χωρίς να προκύπτει από την ανακοίνωση κάποια ανεξάρτητη διεθνής δικαστική κρίση επί του συγκεκριμένου πακέτου.

Νέο μέτωπο στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας

Η αντιπαράθεση για τις κυρώσεις στην Κούβα προστίθεται στις διαφωνίες μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομιών για ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και διεθνούς πολιτικής.

Για την Ουάσιγκτον, το νέο πακέτο μέτρων εντάσσεται στην πολιτική περιορισμών απέναντι στην Αβάνα, ενώ το Πεκίνο το αντιμετωπίζει ως παρέμβαση στις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις του με την Κούβα.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εταιρειών της, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει, στην παρούσα φάση, ποια συγκεκριμένα αντίμετρα θα μπορούσε να λάβει.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη διπλωματική ένταση γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις στην Κούβα και τις επιπτώσεις τους στις σχέσεις της χώρας με τρίτα κράτη.