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Κάγια Κάλας: Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας

Η Κάλας πρόσθεσε ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στην επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και δήλωσε ότι η ρωσική δολιοφθορά κατά της Ευρώπης πρέπει να σταματήσει.

Κάγια Κάλας: Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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 Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο στα ευρωπαϊκά θέματα ασφάλειας και η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

   “Έχουμε ήδη μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τους αντίστοιχους ρόλους τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία ενσωματώνεται σε αυτήν την αρχιτεκτονική”, δήλωσε η Κάλας από τη Βαρσοβία, έχοντας δίπλα της τον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών Ραντόσλαβ Σικόρσκι και τον ομόλογό του Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

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   Η Κάλας πρόσθεσε ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στην επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και δήλωσε ότι η ρωσική δολιοφθορά κατά της Ευρώπης πρέπει να σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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