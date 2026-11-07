Κολωνός: Ραντεβού για ναρκωτικά πίσω από τους πυροβολισμούς στον 36χρονο – Το παρελθόν του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ένοπλη επίθεση στον Κολωνό, το βράδυ της Παρασκευής (6/11), με θύμα έναν 36χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο 36χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στην περιοχή για προγραμματισμένο ραντεβού που σχετιζόταν με διακίνηση ναρκωτικών, το οποίο κατέληξε σε πυροβολισμούς.

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Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται στο ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας και όχι απλώς σε μια ενέργεια εκφοβισμού.

Κολωνός: Το ραντεβού για ναρκωτικά και οι δύο προσαγωγές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος δεν είχε μεταβεί μόνος του στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση.

Μαζί του βρίσκονταν ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να απομακρυνθούν μετά τους πυροβολισμούς, αλλά ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς.

Οι δύο άνδρες προσήχθησαν και εξετάζονται για όσα συνέβησαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να συλληφθούν για απείθεια.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιο ήταν το αντικείμενο της προγραμματισμένης συνάντησης, ποια πρόσωπα επρόκειτο να συναντήσει ο 36χρονος και τι προηγήθηκε της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί το ακριβές κίνητρο των πυροβολισμών, ούτε έχει ανακοινωθεί η ταυτοποίηση των δραστών.

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Το παρελθόν του 36χρονου και η σπείρα κοκαΐνης των 900.000 ευρώ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το παρελθόν του τραυματία.

Ο 36χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα διακίνησης κοκαΐνης, την οποία εξάρθρωσε τον περασμένο Ιούνιο η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

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Η συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοποιούνταν σε περιοχές της Αττικής, με το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της να ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η παλαιότερη αυτή υπόθεση μπορεί να σχετίζεται με την επίθεση στον Κολωνό. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει τεκμηριωθεί τέτοια σύνδεση.

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Περπάτησε 150 μέτρα τραυματισμένος μέχρι το αυτοκίνητό του

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στον περίβολο του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς.

Παρά τον τραυματισμό του στην κοιλιακή χώρα, ο 36χρονος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει περίπου 150 μέτρα, μέχρι το αυτοκίνητό του που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Λένορμαν.

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Εκεί εντοπίστηκε τραυματισμένος από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων λίγο μετά τις 20:30.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε τον τραυματισμένο άνδρα να πλησιάζει σταθμευμένο όχημα και να ζητά βοήθεια και ασθενοφόρο.

Στο σημείο των πυροβολισμών, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και μία βολίδα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Σε σοβαρή κατάσταση ο 36χρονος – Συνεχίζονται οι έρευνες

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις των δύο προσαχθέντων, στα ευρήματα από τον τόπο των πυροβολισμών και στο ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με διαφορές γύρω από τη διακίνηση ναρκωτικών.