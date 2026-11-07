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Πειραιάς: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία – Κατέρρευσε μέρος της στέγης

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ ο Δήμος Πειραιά συνδράμει με υδροφόρες. Η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης.

Πειραιάς: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία – Κατέρρευσε μέρος της στέγης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:21

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Αγίου Κριεζή στον Πειραιά, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15.

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Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, από τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πειραιά, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Πειραιάς: Υποχώρησε μέρος της στέγης – Περιορίστηκε η φωτιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, μέρος της στέγης της εγκαταλελειμμένης διπλοκατοικίας έχει υποχωρήσει εξαιτίας του περιστατικού.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτιρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

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Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

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Στην αρχική ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος δεν γίνεται αναφορά σε τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

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