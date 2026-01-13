Ιράν: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τις διαδηλώσεις – Παραδοχή αξιωματούχου για 2.000 νεκρούς, ξεχειλίζουν τα πτώματα από τα νεκροτομία (βίντεο)

Εικόνες και ειδήσεις που σοκάρουν έρχονται από το Ιράν καθώς συνεχίζονται για 3η συνεχόμενη βδομάδα οι αιματηρές διαδηλώσεις στη χώρα.

Ήδη, επίσημες πηγές του καθεστώτος κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.000 νεκρούς, όπως παραδέχθηκε Ιρανός αξιωματούχος. Η επίσημη παραδοχή ήρθε λίγες ώρες μετά τη μετάδοση εκτενούς ρεπορτάζ από το Iran International, δορυφορικό περσόφωνο αντιπολιτευόμενο κανάλι με έδρα το Λονδίνο. Το Μέσο υποστήριξε ότι, βάσει συνολικής αποτίμησης μαρτυριών και αναφορών από το πεδίο, τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τις διαδηλώσεις, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Η αναφορά αυτή δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα και η αξιοπιστία της παραμένει ασαφής.

Αρκετοί άνθρωποι που διαδήλωσαν στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες έχουν μιλήσει στο CNN για τεράστια πλήθη με μια γυναίκα να λέει ότι είδε «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο.

Μια γυναίκα γύρω στα 65 και ένας 70χρονος άνδρας περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους όλων των ηλικιών στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, οι δυνάμεις ασφαλείας που κρατούσαν στρατιωτικά όπλα σκότωσαν «πολλούς ανθρώπους», είπαν, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαδηλώσεις στα παζάρια της Τεχεράνης κατά του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, έχουν έκτοτε εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις, θέτοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση για το ιρανικό καθεστώς εδώ και χρόνια.

Άλλοι διαδηλωτές δήλωσαν στο CNN ότι ο αριθμός των ανθρώπων στους δρόμους ήταν ασύγκριτος με οτιδήποτε είχαν βιώσει ποτέ πριν, περιγράφοντας τις σκηνές ως «απίστευτα όμορφες και ελπιδοφόρες». Μια τηλεοπτική ομιλία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την Παρασκευή το βράδυ άλλαξε αυτή την ατμόσφαιρα. Λίγο αργότερα, η καταστολή έγινε εξαιρετικά βίαιη, ανέφεραν οι διαδηλωτές.

«Δυστυχώς, ίσως χρειαστεί να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι αυτό το καθεστώς δεν θα παραιτηθεί ηττημένο χωρίς εξωτερική δύναμη», δήλωσε ένας διαδηλωτής.

Εικόνες που σοκάρουν με αυτοσχέδια νεκροτομία

Οι εικόνες, τα βίντεο και οι μαρτυρίες από τα αυτοσχέδια νεκροτομεία, άλλωστε, το πιστοποιούν. Νεκροτομεία που ξεχειλίζουν από μαύρες σακούλες με σορούς απλωμένες στο πάτωμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο αποκάλυψαν φρικιαστικές σκηνές από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας στο αυτοσχέδιο νεκροτομείο στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Kahrizak.

Άνθρωποι προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ανάμεσα σε δεκάδες πτώματα μέσα σε δωμάτια που έμοιαζαν με αποθήκες και στο έδαφος έξω από το κέντρο εγκληματολογίας.

Όλοι τους υπήρξαν θύματα της σκληρής καταστολής του καθεστώτος κατά των διαφωνούντων στο Ιράν που βγαίνουν μαζικά στους δρόμους το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν από την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών έχουν πλήξει τη χώρα, θέτοντας το ιρανικό καθεστώς αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πρόκληση εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με το CNN, βίντεο που έχει στη διάθεσή του δείχνει πλήθος ανθρώπων συγκεντρωμένο μπροστά σε μια οθόνη που προβάλλει φωτογραφίες νεκρών, καθώς τα αγαπημένα τους πρόσωπα συγκεντρώνονται τριγύρω, προσπαθώντας να τους αναγνωρίσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φαίνονται στην οθόνη και τις εικόνες που έλαβε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Authorizations (HRANA), περίπου 250 πτώματα εκτιμάται ότι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του εν λόγω αυτοσχέδιου νεκροτομείου.

BREAKING:



A screenshot from a harrowing video at Tehran’s Kahrizak Forensic Medical Center shows its database of murdered anti-regime protesters, with at least 250 photos visible.



The true number of victims killed by the regime is likely far higher than reported. pic.twitter.com/dia4XwZrOs— Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

At least 250 bodies were recorded on Jan 8, 2026, at the #Kahrizak Forensic Medicine Center in #Tehran, shown on the screens. This is just one center in one city. Every city in Iran has several like this. The real death toll is far higher. pic.twitter.com/ZVKn0UK24D— nicmma.base.eth (@Nicmma1) January 11, 2026

Ένα άλλο βίντεο, από το ίδιο κτίριο, δείχνει μαύρες σακούλες με πτώματα παρατεταγμένες σε ένα πεζοδρόμιο έξω από αυτό, με ανθρώπους συγκεντρωμένους τριγύρω. Μερικά πτώματα είναι διάσπαρτα στην αυλή, ενώ άλλα βρίσκονται στον χωματόδρομο. Μερικά βρίσκονται λίγα μέτρα μακριά από σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς οι οικογένειες αναζητούν μανιωδώς τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων.

Η ακτιβιστική ομάδα Mamlekate δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των πτωμάτων που μεταφέρθηκαν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο είναι τόσο μεγάλος που τα παρατάσσουν στην αυλή. As the Iranian government ramps up its response to protests in the country, the BBC has verified footage showing rows of body bags at a morgue in the city of Kahrizak.



The protests began over soaring inflation, and are now calling for an end to the clerical rule of Iran's… pic.twitter.com/UY21OzOErV— BBC World Service (@bbcworldservice) January 12, 2026

Την Παρασκευή, στην πόλη Σιράζ, στο νότιο τμήμα της χώρας, το ιατρικό προσωπικό φρόντιζε μια γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες σκηνές στη ζωή μου», ακούγεται να λέει ένας από τους ιατρούς σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο IranWire. «Οι αναίσχυντοι την πυροβόλησαν στο κεφάλι και τον λαιμό. Έχετε ιδέα πόσους ασθενείς έχουμε μέχρι τώρα;»

Ένας γιατρός στην ανατολική πόλη Νέισαμπουρ είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν διαδηλωτές από τις στέγες κτιρίων την Παρασκευή. Μια εξαμελής οικογένεια που περνούσε από εκεί δέχτηκε πυρά, όπως και η νοσοκόμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας καθώς επέστρεφε σπίτι της, είπε ο γιατρός.

Αφού οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν ανθρώπους στη Νατζαφαμπάντ την Πέμπτη, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μονταζερί, σύμφωνα με ιατρική πηγή εκεί.

«Οι άνθρωποι έσπευσαν στο νοσοκομείο για να πάρουν τα σώματα των παιδιών τους και τα πήραν και τα έθαψαν με τα ίδια ρούχα», είπε το μέλος του ιατρικού προσωπικού. Στην ιρανική μουσουλμανική κουλτούρα, τα νεκρά σώματα συνήθως πλένονται και στη συνέχεια καλύπτονται με λευκό βαμβακερό ύφασμα πριν από την ταφή. BREAKING: Bodies of protesters are now being delivered by semi trucks and pickups to Kahrizak Forensic Medicine Center in Tehran. Families are asked to walk amongst the dead to identify their loved ones. Reports of up to 5000 people have been killed by IRGC forces. pic.twitter.com/dfpQYEZ2kK— Scott (@RandomHeroWX) January 11, 2026

Ο Μοχάμεντ Λεσανπεζέσκι, γιατρός από το Σικάγο που σπούδασε στην Τεχεράνη, δήλωσε στο CNN ότι οι φίλοι του που εργάζονται σε ιρανικά νοσοκομεία είναι συγκλονισμένοι καθώς περισσότεροι διαδηλωτές τραυματίζονται κατά την καταστολή.

«Ένας ορθοπεδικός χειρουργός είπε ότι είχε πολλά πτώματα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, τουλάχιστον 30 άτομα που είχαν πυροβοληθεί στα άκρα τους», είπε ο Λεσανπεζέσκι.

Οι φίλοι του τού είπαν επίσης ότι το Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Farabi στην Τεχεράνη παρουσίασε μια ιδιαίτερη αύξηση ασθενών με σφαιρίδια που είχαν σφηνωθεί στα μάτια τους, με περίπου 200 έως 300 ασθενείς.

«Αποτροποπιασμό» εκφράζει ο ΟΗΕ για την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεω

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δηλώνει «αποτροπιασμό» για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το θάνατο περισσότερων των 600 ανθρώπων.

«Πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν ειρηνικούς διαδηλωτές και είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζουν τους διαδηλωτές “τρομοκράτες” για να δικαιολογήσουν την βία εναντίον τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.

«Οι Ιρανοί έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά. Τα δεινά τους πρέπει να ακουστούν και να ληφθούν υπ’ όψιν και δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται από κανέναν».

Ο Φόλκερ Τουρκ καλεί τις ιρανικές αρχές «να σταματήσουν αμέσως όλες τις μορφές βίας και καταστολής εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στο Ιντερνετ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών». Ζητά επίσης να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις.

Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η καταστολή του κινήματος αμφισβήτησης που ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για την οικονομική κρίση και εξελίχτηκε σε ανοικτή αμφισβήτηση του θεοκρατικού καθεστώτος ενισχύεται.