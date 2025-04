Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 750, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών.

«Το συμβάν προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 750», δήλωσε από το σημείο ο Εσκαντάρ Μομένι, προσθέτοντας πως αναμένονται ενισχύσεις από την Τεχεράνη και άλλες πόλεις. «Ελπίζουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά τις επόμενες ώρες», διευκρίνισε.

A massive explosion rocked the Shahid Rajaee port in #Iran’s southern city of Bandar Abbas on Saturday.



The cause of the explosion has not yet been identified. pic.twitter.com/I443SwGsZs April 26, 2025

Ενισχυμένη από τον άνεμο, η πυρκαγιά που μαίνεται στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από ισχυρή έκρηξη τα αίτια της οποίας δεν έχουν προσδιοριστεί, αυξάνει σε ένταση, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση σχεδόν δέκα ώρες μετά το συμβάν.

«Η ένταση της πυρκαγιάς στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι αυξήθηκε και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες ζώνες και σε άλλα εμπορευματοκιβώτια», ανέφερε η τηλεόραση.

Large parts of the Iranian port of Bandar Abbas have been entirely destroyed by this morning’s explosion on the shores of the Persian Gulf. Footage of the port shows a number of warehouses as well as other buildings having suffered significant damage, while firefighting and… pic.twitter.com/6YD6ZR3BOL — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2025

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα τα σχολεία και τα γραφεία στην περιοχή θα είναι κλειστά αύριο, Κυριακή, που είναι εργάσιμη ημέρα στο Ιράν.

A fuel tank exploded at Shahid Rajaee Port, prompting the deployment of emergency response teams and the suspension of port activities.

Port operations have been suspended.

There is no precise information yet regarding the number of casualties or fatalities. https://t.co/HEkCFGni2B April 26, 2025

«Σχολεία, γραφεία και πανεπιστήμια στην Μπαντάρ Αμπάς θα είναι κλειστά την Κυριακή», δήλωσε ο επαρχιακός αξιωματούχος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης Μεχρντάντ Χασανζαντέχ.

Το λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο στενό του Χορμούζ.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο Πάνθεον της Ιστορίας ο Πάπας Φραγκίσκος: 400.000 πιστοί τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα και χειροκροτήματα

Πέθανε ο Νίκος Παλαιοκώστας σε ηλικία 65 ετών