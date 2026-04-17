Reuters: «Ενδέχεται να επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες» είπε Ιρανός αξιωματούχος

Στο γεγονός ότι ενδέχεται να επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες ανέφερε στο Reuters ένας Ιρανός αξιωματούχος.

«Μια προκαταρκτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί τις επόμενες ημέρες, με δυνατότητα παράτασης της εκεχειρίας» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια τέτοια προκαταρκτική συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει χώρο για συνομιλίες σχετικά με την άρση των κυρώσεων και την εξασφάλιση αποζημίωσης για τις ζημιές πολέμου.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ παραμένουν, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών ζητημάτων.Απαιτούνται σοβαρές συζητήσεις

Η διατήρηση του ανοιχτού Στενού του Ορμούζ εξαρτάται από την τήρηση των όρων κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Είμαι έτοιμος να διαβεβαιώσω τον κόσμο για τον ειρηνικό χαρακτήρα των πυρηνικών μου εργασιών, εφόσον ικανοποιηθούν τα αιτήματά μου».