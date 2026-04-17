Τραμπ για Ιράν: Νομίζω ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα – Θα συνεργαστούμε για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ μιλά για «πυρηνική σκόνη» γιατί πιστεύει ότι μόνο αυτό απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Στη συνέντευξή του επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.

«Νομίζω ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα. Τα πάμε πολύ καλά με το Ιράν», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ιράν για την απομάκρυνση ναρκών από το στενό. Αυτό αντικατοπτρίζει όσα είχε πει σε προηγούμενη ανάρτηση του Truth Social , την οποία, όπως αναφέραμε, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ιράν.

Απαντώντας σε δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια συμφωνία ουρανίου με μετρητά ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι εντελώς ψευδές. Δεν αλλάζουν χέρια χρήματα».