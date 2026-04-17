Νάταλι Πόρτμαν: Έγκυος στο τρίτο της παιδί – Το νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως βρίσκεται η Νάταλι Πόρτμαν, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανακοίνωσε πως περιμένει το τρίτο της παιδί.

Τα χαρμόσυνα νέα μοιράστηκε η ίδια σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό Harper’s Bazaar, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για το πρώτο της παιδί με τον νυν σύντροφό της, Tanguy Destable.

Η χολιγουντιανή σταρ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το γεγονός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Tanguy κι εγώ είμαστε κατενθουσιασμένοι. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη, καθώς γνωρίζω καλά πως η μητρότητα αποτελεί ένα σπουδαίο προνόμιο και ένα αληθινό θαύμα».

Η αλλαγή σελίδας μετά το διαζύγιο

Η είδηση της εγκυμοσύνης έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την οριστική έκδοση του διαζυγίου της από τον χορογράφο Benjamin Millepied. Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2010 στα γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας Black Swan, υπήρξε παντρεμένο για περισσότερο από μία δεκαετία και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Πλέον, η Πόρτμαν δείχνει να αφήνει οριστικά πίσω της το παρελθόν, επενδύοντας στη νέα της σχέση και διευρύνοντας την οικογένειά της. Παράλληλα με τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός συνεχίζει να διατηρεί την κορυφαία θέση της στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, εξισορροπώντας με επιτυχία την καριέρα και τη μητρότητα.