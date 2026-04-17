Αττική: Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση άνω των 27,3 κιλών κοκαΐνης και κάνναβης

Σε τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση άνω των 27,3 κιλών κοκαΐνης και κάνναβης σε περιοχές της Αττικής προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν, χθες Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, συνολικά -3- άτομα κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

Πρόκειται για ημεδαπούς, ηλικίας 29 και 21 ετών, καθώς και αλλοδαπή ηλικίας 39 ετών, για τους οποίους ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (16-04-2026), κατελήφθη η 39χρονη εντός αυτοκινήτου να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους -1- κιλού και -120- γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 21χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 29χρονου.

Παράλληλα, ο 21χρονος κατελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό του 29χρονου, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους -50- γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες σε καφετέρια ιδιοκτησίας του 29χρονου, στην οικία του 21χρονου, καθώς και σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα), όπου ο 29χρονος και ο 21χρονος κατείχαν από κοινού, με σκοπό τη διακίνηση, κοκαΐνη μικτού βάρους -26- κιλών και -228- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μικτού βάρους -80,9- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -40,9- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-27- κιλά και -398- γραμμάρια κοκαΐνης,

-121,8- γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-56.080- ευρώ,

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-2- Ι.Χ. δίκυκλα,

-4- κινητά τηλέφωνα και

ζεύγος κλειδιών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, το προσδοκώμενο παράνομο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται τουλάχιστον στα -570.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι –κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.