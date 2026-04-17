Τραμπ στο Axios: Αναμένεται η συμφωνία με το Ιράν σε μία ή δυο μέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πιθανότατα θα συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο και αναμένει ότι θα καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου .

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές που ενημερώθηκαν για τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν στο Axios ότι ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν τώρα σε ένα τρισέλιδο ειρηνευτικό σχέδιο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει μιλήσει προσωπικά με τους Ιρανούς τις τελευταίες ημέρες, αισθάνεται σαφώς αισιόδοξος. «Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Νομίζω ότι μια συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη μία ή δύο ημέρες», είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

Το Axios ανέφερε την Παρασκευή ότι ένα στοιχείο της υπό συζήτηση συμφωνίας θα προέβλεπε την αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια με αντάλλαγμα την παραίτηση του Ιράν από το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Τραμπ: Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ μιλά για «πυρηνική σκόνη» γιατί πιστεύει ότι μόνο αυτό απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Στη συνέντευξή του επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.