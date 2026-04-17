ΗΠΑ: «Ο στρατός θα διατηρήσει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ για όσο χρειαστεί»

Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει τους πόρους για να διατηρήσει τον αποκλεισμό των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια στο Στενό του Ορμούζ «για όσο χρειαστεί» και ο αποκλεισμός «θα παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα ο πρόεδρος λέει ότι θα παραμείνει σε ισχύ», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν τα μάτια τους στραμμένα σε κάθε ιρανικό λιμάνι», είπε, μεταξύ άλλων μέσω εναέριας αναγνώρισης μέσω drones MQ-9 και αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας P8. «Είμαστε σε θέση να το διατηρήσουμε αυτό για όσο χρειαστεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά το Στενό, αλλά ότι «Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΜΟΝΟ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 100% Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ».

Ο Κούπερ δήλωσε ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει δεχθεί επίθεση από την έναρξη της επιχείρησης και μέχρι την Παρασκευή υπήρχαν 19 πλοία που προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό, αλλά ακολούθησαν τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και επέστρεψαν στο λιμάνι χωρίς απρόοπτα.

Ο Κούπερ δεν ποσοτικοποίησε τον αριθμό των ναρκών που έχουν ρίξει οι Ιρανοί στο στενό από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, αλλά είπε ότι ο αριθμός είναι «εντός των δυνατοτήτων μας να τον απομακρύνουμε» και ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν αυτές τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.