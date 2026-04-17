Δεν έκανε τη χάρη στον Παναθηναϊκό η Ζαλγκίρις – Νίκησε την Παρί και τον έστειλε στα play-in της Euroleague
Τρομερή εμφάνιση από Φρανσίσκο, Ράιτ και Λο
Η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε 85-79 της Παρί εντός έδρας για την 38η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στα playoffs της διοργάνωσης μετά από τρία χρόνια.
Κάπως έτσι με αυτό το αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αγωνιστεί στα play-in της διοργάνωσης προκειμένου να εξασφαλίσει το ένα από τα δυο εισιτήρια για την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης.
Οι Φρανσίσκο (21 πόντοι), Ράιτ (16 πόντοι – 18 ριμπάουντ) και Λο (21 πόντοι) οδήγησαν τους Λιθουανούς στα playoffs της διοργάνωσης μετά από τρία χρόνια.
