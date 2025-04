Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στο λιμάνι Shahid Rajaee στο Bandar Abbas, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 281 τραυματίες. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστή.

A massive explosion rocked the Shahid Rajaee port in #Iran’s southern city of Bandar Abbas on Saturday.



The cause of the explosion has not yet been identified. pic.twitter.com/I443SwGsZs — Iran's Today (@Iran) April 26, 2025

Η έκρηξη έπληξε γραφεία του λιμανιού και η έντασή της ήταν τέτοια που προκάλεσε ασθενή σεισμό που έγινε αισθητός σε κοντινές πόλεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Η έκρηξη έσπασε επίσης τα τζάμια κτιρίων σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τον τόπο του συμβάντος.

A fuel tank exploded at Shahid Rajaee Port, prompting the deployment of emergency response teams and the suspension of port activities.

Port operations have been suspended.

There is no precise information yet regarding the number of casualties or fatalities. https://t.co/HEkCFGni2B April 26, 2025

Οι πυροσβεστικές ομάδες εργάζονται επί του παρόντος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την έκρηξη.

The video below shows the massive scale of the explanation at the Shahid Rajaee Port in #Iran’s Bandar Abbas pic.twitter.com/hAYm3qmSBO — Iran's Today (@Iran) April 26, 2025

Η έκρηξη έγινε αισθητή και στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ στον Περσικό Κόλπο.

