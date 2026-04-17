Channel 12: Δημοσκόπηση δείχνει ότι οι περισσότεροι Ισραηλινοί γυρνούν την πλάτη στον Νετανιάχου

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που μεταδόθηκε στο Channel 12.

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου θα νικούσε και τους τέσσερις κορυφαίους πολιτικούς του αντιπάλους σε μεταξύ τους αναμετρήσεις, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν τους ζητήθηκε να επιλέξουν μεταξύ του Νετανιάχου και του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, το 41% ​​των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, ενώ το 34% δήλωσε ότι ο Μπένετ θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και το 25% δήλωσε ότι κάποιος άλλος ή ότι δεν είναι σίγουροι.

Σε σύγκριση με τον επικεφαλής του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, το 42% λέει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, σε σύγκριση με το 36% που είπε ότι ο Άιζενκοτ και το 22% που είπε ότι κάποιος άλλος ή ότι δεν είναι σίγουροι.

Σε σύγκριση με τον πρόεδρο του Yesh Atid, Γιαΐρ Λαπίντ, το 42% δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, το 27% δήλωσε ότι ο Λαπίντ και το 31% δήλωσε ότι κάποιος άλλος ή ότι δεν είναι σίγουροι.

Σε σύγκριση με τον επικεφαλής του Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, το 42% δήλωσε ότι ο Netanyahu θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, το 24% δήλωσε ότι ο Liberman και το 34% δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο.

Όταν όμως ρωτήθηκαν ξεχωριστά αν ο Νετανιάχου ή κάποιος άλλος θα έπρεπε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, το 56% απάντησε κάποιος άλλος, το 36% είπε ο Νετανιάχου και το 8% είπε ότι δεν ήταν σίγουρο.

Το πενήντα τρία τοις εκατό των Ισραηλινών φοβούνται για το μέλλον της ισραηλινής δημοκρατίας, ενώ το 42% δηλώνει ότι δεν φοβάται και το 5% δηλώνει ότι δεν είναι σίγουρο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πενήντα έξι τοις εκατό των Ισραηλινών πιστεύουν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ανεξαρτησία του Ισραήλ, σε σύγκριση με το 39% που λέει ότι οι απειλές για την ασφάλεια είναι η μεγαλύτερη απειλή και το 5% που δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι.

Το σαράντα πέντε τοις εκατό των Ισραηλινών λένε ότι η τελετή αφής της δάδας της κυβέρνησης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας είναι πολιτική, σε σύγκριση με το 32% που λένε ότι είναι εθνικά ενωτική και το 23% που δεν είναι σίγουροι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σαράντα έξι τοις εκατό των ερωτηθέντων λένε ότι οι Ισραηλινοί που επιλέχθηκαν από την κυβέρνηση για να ανάψουν δάδες στην τελετή δεν τους αντιπροσωπεύουν, σε σύγκριση με το 20% που λέει ότι είναι και το 34% που λέει ότι δεν είναι σίγουρο.