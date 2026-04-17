Ιράν: Εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ, η Τεχεράνη θα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Εάν ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Συγκεκριμένα, μια ενημερωμένη πηγή, σε συνομιλία με το πρακτορείο Fars, αποκάλυψε νέες πτυχές της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο πλαίσιο της δεκαπενθήμερης κατάπαυσης του πυρός όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, από την αρχή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός —με τη μεσολάβηση του Πακιστάν— είχε συμφωνηθεί το Ιράν να επιτρέπει την καθημερινή διέλευση ενός συγκεκριμένου αριθμού πλοίων.

Ωστόσο, μετά τη μη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο και τη μη αποδοχή της επέκτασης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Χεζμπολάχ και το σιωνιστικό καθεστώς, το Ιράν ανέστειλε τη συμφωνία για τη διέλευση πλοίων στα Στενά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν έθεσε τρεις προϋποθέσεις για τη διέλευση των σκαφών από τα Στενά του Ορμούζ:

Εμπορικός χαρακτήρας: Τα πλοία πρέπει να είναι αποκλειστικά εμπορικά· η διέλευση στρατιωτικών πλοίων απαγορεύεται. Επίσης, ούτε τα πλοία ούτε το φορτίο τους πρέπει να σχετίζονται με εχθρικά κράτη.

Καθορισμένη διαδρομή: Τα πλοία πρέπει να διέρχονται από τη διαδρομή που έχει ορίσει το Ιράν.

Συντονισμός: Η διέλευση των σκαφών πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις ιρανικές δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την κυκλοφορία, όπως ακριβώς η CENTCOM είχε επιβεβαιώσει τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) στα Στενά του Ορμούζ πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η ενημερωμένη πηγή τόνισε ότι το ζήτημα αυτό εξαρτάται από την τήρηση ορισμένων όρων και της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο. Εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και η διαδρομή διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσει.

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ

Με ένα ακόμη μήνυμα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στις συνομιλίες με το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social το Ιράν «συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ».

Παράλληλα, στη συγκεκριμένη ανάρτηση δήλωσε ότι «δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!».

Τραμπ: Η νέα σφοδρή επίθεση στο ΝΑΤΟ – «Είστε άχρηστοι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του Ιράν σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άδραξε την ευκαιρία για να καταφερθεί εκ νέου κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας πως απορρίπτει την πρότασή τους να βοηθήσουν σε αυτό το ζήτημα.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έληξε, έλαβα μια κλήση από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσαν εάν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά εφόσον δεν θέλουν να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν τους είχαμε ανάγκη, μια χάρτινη τίγρη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ντόναλντ Τραμπ: Η αναφορά στην πυρηνική σκόνη του Ιράν και η απαγόρευση στο Ισραήλ για βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν όλη την «πυρηνική «σκόνη»» του Ιράν και ότι δεν θα «ανταλλάσσονται χρήματα» στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «σκόνη», που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B2 μας – Κανένα χρήμα δεν θα ανταλλαγεί με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή», έγραψε ο Τραμπ.

Η αναφορά του προέδρου στην «Πυρηνική Σκόνη» φαίνεται να αποτελεί αναφορά στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αν και η φράση δεν είναι γνωστός όρος στη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας.

Ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται σε δημοσίευμα του Axios , το οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια σε αντάλλαγμα για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, γράφοντας ότι η συμφωνία για την εξασφάλιση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση στον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν, ξεχωριστά, με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο». «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!» έγραψε.