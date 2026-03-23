Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι “τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταδίδονται”

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την κατάσταση της υγεία του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ.

Όπως ανέφεραν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στην Washington Post, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι: «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταδίδονται».

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους επί του Ιράν.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η ισραηλινή Μοσάντ και άλλοι φορείς πληροφοριών εργάζονται για να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.