Ντόναλντ Τραμπ: Σκληραίνει τη στάση του και στέλνει πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας με πιο αυστηρούς όρους

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αν και τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι δύο πλευρές έδειχναν να βρίσκονται μια ανάσα από την τελική συμφωνία για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να μην δώσει το «πράσινο φως».

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αποφάσισε να επιστρέψει το προσχέδιο στην Τεχεράνη, συνοδευόμενο από ένα σαφώς πιο αυστηρό πλαίσιο απαιτήσεων.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, κυβερνητικός αξιωματούχος ξεκαθάρισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα βάλει την υπογραφή του μόνο εφόσον γίνουν απόλυτα σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» που έχει χαράξει η Ουάσινγκτον.

Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ

Όπως μεταδίδει το δίκτυο Axios, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των ΗΠΑ σε ζητήματα ζωτικής σημασίας, με κυριότερο το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας διαμηνύσει επανειλημμένα ότι δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο, αξιώνει πλέον την πλήρη καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το πυρηνικό ζήτημα παραμένει το βασικό αγκάθι στις συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά την κοινή ισραηλινο-αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ψηλά στην ατζέντα των αμερικανικών απαιτήσεων βρίσκεται το άμεσο άνοιγμα και η αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένα από τις ιρανικές δυνάμεις από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Οι νέες, σκληρές προϋποθέσεις που θέτει ο Λευκός Οίκος εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις, παρατείνοντας τη διπλωματική διαδικασία.