Πώς θα ήταν η Αθήνα αν ο Κηφισός δεν είχε μπαζωθεί – Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε την απάντηση

Μια ψηφιακή απεικόνιση που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και έγινε viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το αστικό περιβάλλον της πρωτεύουσας.

Η εικόνα παρουσιάζει ένα εναλλακτικό σενάριο για τη σύγχρονη Αθήνα, στην οποία ο Κηφισός ποταμός συνεχίζει να ρέει ως ανοιχτός υδάτινος άξονας στο κέντρο της πόλης, αντί για τη σημερινή του μορφή ως ένας από τους πιο κορεσμένους οδικούς άξονες της χώρας.

Το εντυπωσιακό αυτό οπτικό εγχείρημα δεν αναδεικνύει μόνο την ιστορικότητα του ποταμού, αλλά υπογραμμίζει τις έντονες περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα.

Από φυσικό οικοσύστημα σε οδική αρτηρία

Ο Κηφισός, ο μεγαλύτερος ποταμός της αρχαίας Αθήνας, πηγάζει από την Πάρνηθα και καταλήγει στον Σαρωνικό κόλπο. Για αιώνες διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Λεκανοπεδίου, τροφοδοτώντας οικισμούς και αγροτικές καλλιέργειες.

Ωστόσο, η ραγδαία και άναρχη αστικοποίηση της μεταπολεμικής περιόδου επέβαλε ριζικές παρεμβάσεις. Από τη δεκαετία του 1950 ξεκίνησε ο σταδιακός εγκιβωτισμός και η κάλυψη μεγάλων τμημάτων της κοίτης του, με διπλό στόχο: την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης και τη δημιουργία σύγχρονων οδικών υποδομών.

Πάνω στην παλιά κοίτη αναπτύχθηκε η Λεωφόρος Κηφισού, μετατρέποντας τον φυσικό υδάτινο διάδρομο σε έναν υπόγειο τεχνικό αγωγό. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 20ού αιώνα, εντασσόμενες εν μέρει και στα μεγάλα έργα υποδομής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Σήμερα, η λεωφόρος αποτελεί τη βασικότερη κυκλοφοριακή αρτηρία της Αττικής, συνδέοντας τα βόρεια με τα νότια προάστια, καθώς και τη δυτική Αθήνα με το παραλιακό μέτωπο.

Το ψηφιακό μοντέλο και η πολυπλοκότητα της πραγματικότητας

Στην ψηφιακή εικόνα που κυκλοφορεί, ο Κηφισός εμφανίζεται ως ένας ευρύς, καθαρός ποταμός, πλαισιωμένος από πεζοδρόμους, πάρκα, χώρους αναψυχής, μικρές γέφυρες και πυκνή δενδροφύτευση, προσφέροντας μια αστική εμπειρία αντίστοιχη με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Παρά την αισθητική υπεροχή του σεναρίου, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πραγματικότητα της σύγχρονης Αθήνας καθιστά ένα τέτοιο μοντέλο εξαιρετικά σύνθετο, αν όχι ανέφικτο. Σε μια μητρόπολη πέντε εκατομμυρίων κατοίκων με περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα, η παντελής απουσία της Λεωφόρου Κηφισού θα προκαλούσε καθολική συγκοινωνιακή παράλυση.

Επιπλέον, ο Κηφισός είχε ήδη αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της ανεξέλεγκτης βιομηχανικής ρύπανσης και της έλλειψης διαχείρισης, κάτι που σημαίνει ότι ένας ανοιχτός ποταμός σήμερα θα διέτρεχε τον κίνδυνο να μετατραπεί σε αποδέκτη τεράστιων ποσοτήτων αστικών αποβλήτων.

Αν και τα έργα κάλυψης θωράκισαν αντιπλημμυρικά την πόλη και έδωσαν κυκλοφοριακή διέξοδο, η σημερινή εικόνα του άξονα, με τα καθημερινά, έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρηση, υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα των υποδομών της Αθήνας παραμένει ένα από τα πιο δυσεπίλυτα ζητήματα της πρωτεύουσας.