Ιράν: Η τροποποίηση της τελευταίας στιγμής στην συμφωνία με τις ΗΠΑ – Επιβάλλονται διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν πρόσθεσε την τελευταία στιγμή ένα νέο όρο στην συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες.

«Τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ», γράφει το Fars επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

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«Η χρήση του όρου “ναυτιλιακές υπηρεσίες” σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί την καταβολή τελών στο Ιράν», διευκρινίζει το πρακτορείο.

Το ιρανικό πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή με γνώση των τροποποιήσεων στο τελικό κείμενο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αναφέρει πως η αναθεωρημένη διατύπωση αναγνωρίζει τον ρόλο του Ιράν και του Ομάν στο μέλλον των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Ορμούζ.

«Στις τελευταίες ώρες των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου υπέστη τροποποιήσεις που τόνιζαν κατηγορηματικά και ρητά την άσκηση της κυριαρχίας του Ιράν και του Ομάν επί του Στενού του Ορμούζ», ανέφερε η πηγή.

Τι γνωρίζουμε για την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Σε ένα θολό τοπίο υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε για το deal ΗΠΑ – Ιράν. Για αρχή το έγγραφο παρουσιάζεται ως μνημόνιο κατανόησης δίνοντας περιθώριο στις δύο πλευρές να έρθουν σε τελική συμφωνία. Ακόμη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν, θα εγκριθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν που έκανε γνωστή την επί της αρχής συμφωνίας στο πλαίσιο, η συμφωνία προβλέπει «τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Αυτή η τοποθέτηση φέρει αρκετά ερωτήματα καθώς στην σύγκρουση υπάρχει και το μέρος του Ισραήλ που δεν φαίνεται διατεθειμένο να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο είναι ξεχωριστό ζήτημα.

Το έγγραφο συμφωνίας, σημείωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, προβλέπει «την αποδέσμευση 24 δισεκ. δολαρίων που έχουν ”παγώσει” κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 60 ημερών» που θα αρχίσει μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ.

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«Το μισό από αυτό το ποσό θα τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», κατά το κείμενο – που είχε ήδη μεταδοθεί από το Mehr στις 13 Ιουνίου και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο, την είδηση διαψεύδουν οι ΗΠΑ.

Τα πυραυλικά συστήματα του Ιράν δεν αναφέρονται εκτενώς στο πλαίσιο αλλά το Mehr δήλωσε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας το αποκλείει από τις τελικές συνομιλίες. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ξανά σημείο τριβής καθώς κανείς δεν γνωρίζει την στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ.

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Τέλος το κρίσιμο ζήτημα, το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν θα αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν πηγές στο Reuters. Οι απόψεις των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθούν να διίστανται:

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πριν από την ανακοίνωση ότι μια συμφωνία θα έβλεπε το απόθεμα να απομακρύνεται και να καταστρέφεται. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το προσχέδιο συμφωνίας επιτρέπει στο Ιράν να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του εντός της χώρας.

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Τα κυριότερα σημεία του προσχεδίου συμφωνίας:

– Μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

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– Δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν

– Άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών

– Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν

– Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών «υπό ιρανικές ρυθμίσεις»

– Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να καταρτίσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων

– Τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα

– Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα

– Δέσμευση των ΗΠΑ να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις.