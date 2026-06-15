Καιρός: Θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς και βροχές αυτή την εβδομάδα – Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μανουσάκης, η εβδομάδα πρόκειται να κυλήσει με καιρικά «σκαμπανεβάσματα», ενώ τόνισε ότι η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι οι πιο θερμές ημέρες.

Ειδικότερα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, αναμένεται νέα διαταραχή του καιρού από την Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

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Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να απομακρυνθεί και αυτή η διαταραχή, για να δώσει τη θέση της σε ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο.

Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, την Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τετάρτη ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα προκαλώντας αστάθεια «στο εσωτερικό της Πελοποννήσου», «στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, ακόμα και στην κεντρική Στερεά».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένονται και μπόρες ή και καταιγίδες, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας παρότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Προς ανατολικά και νότια θα περιοριστεί την Πέμπτη το κύμα αστάθειας. Έτσι οι περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο θα συναντήσουν πάλι μπόρες και καταιγίδες αργά το απόγευμα, πιθανόν και τις πρωινές ώρες, και από το απόγευμα και στη συνέχεια, υποχωρεί πλέον αυτό το κύμα αστάθειας, για να δώσει τη σκυτάλη σε πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Θα φθάσουμε τα 7 ακόμη και τα 8 μποφόρ, επομένως αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρει ότι ο καιρός μέχρι την Τρίτη θα είναι ήπιος, ενώ το διήμερο Τετάρτη με Πέμπτη αστάθεια εντείνεται και εξαπλώνεται. Από Πέμπτη απόγευμα και Παρασκευή θα ξεκινήσουν τα μελτέμια, με την αστάθεια πλέον να περιορίζεται.

Η θερμοκρασία, αν εξαιρέσουμε Τρίτη με Τετάρτη, όπου φαίνεται να κάνει περισσότερη ζέστη, στη συνέχεια θα πέσει, φτάνοντας τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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Κολυδάς: «Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας»

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, υπογραμμίζει ότι «η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου».

Σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σημειώνει ότι «το ενδεχόμενο βροχής περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται μεγάλα ύψη. Η γενική εικόνα είναι καθαρά καλοκαιρινή, με θερμότερες ημέρες προς το τέλος του δεκαημέρου».

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«Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει πιο έντονες διακυμάνσεις. Μετά την αρχική άνοδο ακολουθεί μια προσωρινή υποχώρηση, πριν η θερμοκρασία επιστρέψει κοντά στους 33°C στις 23 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται στις 17 Ιουνίου, ενώ ένα ασθενέστερο σήμα παραμένει έως περίπου τις 20 Ιουνίου. Προς το τέλος της περιόδου επικρατεί ξανά άνοδος της θερμοκρασίας», σύμφωνα με τον κ. Κολυδά.

«Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κορυφώνεται νωρίς, κοντά στους 31°C στις 16 Ιουνίου, και στη συνέχεια υποχωρεί σε πιο ήπια επίπεδα. Η θαλάσσια επίδραση συγκρατεί τις μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή και εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα 19–21 Ιουνίου. Συνολικά, προβλέπεται ήπιος καιρός χωρίς ακραία ζέστη.

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Η Καβάλα διατηρεί τον πιο ήπιο θερμοκρασιακό χαρακτήρα. Η μέγιστη θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και φτάνει περίπου τους 28°C στις 22 Ιουνίου. Η πιο αξιόλογη μεταβολή αφορά τη βροχή, με αυξημένες πιθανότητες κυρίως στις 17 Ιουνίου και πιο ασθενές σήμα τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ενισχύεται.

Η Λάρισα παραμένει η θερμότερη από τις έξι πόλεις. Μετά από πρόσκαιρη πτώση, οι μέγιστες ανεβαίνουν ξανά και φτάνουν περίπου τους 34°C στις 23 Ιουνίου. Η σημαντικότερη πιθανότητα βροχής εμφανίζεται στις 17 Ιουνίου, αλλά στη συνέχεια η αστάθεια περιορίζεται. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό.

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Η Πάτρα εμφανίζει την πιο σταθερή ανοδική πορεία. Από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στην αρχή, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά και πλησιάζει τους 34°C στις 22 Ιουνίου. Η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και αφορά κυρίως τις 17 και 18 Ιουνίου. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό» καταλήγει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.