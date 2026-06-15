Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου, τι προβλέπει για Ορμούζ, πυρηνικά, κυρώσεις – 19/6 στη Γενεύη οι υπογραφές

Σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Την επίτευξη της συμφωνίας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

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Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη συμφωνία, με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα και την επίσημη τελετή υπογραφής να δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενεύη της Ελβετίας.

Βέβαια, παρά το το θετικό κλίμα, ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν ήδη για τα επόμενα βήματα. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, διάρκειας 60 ημερών, θα ξεκινήσουν μόνο αφού οι ΗΠΑ αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi confirmed that the memorandum of understanding (MoU) between Iran and the United States has been finalized and will be officially signed on Friday in Switzerland.https://t.co/b1SNRcksd0 pic.twitter.com/GSK9gZn706 June 15, 2026

Οι ΗΠΑ απέρριψαν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται απελευθέρωση κεφαλαίων πριν από την εφαρμογή των ιρανικών δεσμεύσεων.

Τραμπ: «Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά μόλις υπογραφτεί η συμφωνία με το Ιράν την Παρασκευή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά αφού υπογραφτεί συμφωνία ειρήνης με το Ιράν την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να αντιφάσκει με πρότερη ανακοίνωσή του, που αναφερόταν στο άμεσο άνοιγμα αυτής της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

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«Με το άνοιγμα του στενού μόλις υπογραφτεί η συμφωνία την Παρασκευή, ώστε να δοθεί χρόνος για την άρση ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και στις δυο πλευρές για την περιοχή και τον κόσμο ολόκληρο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ωστόσο, προηγουμένως έκανε λόγο για άνοιγμα του Στενού και παράλληλα την «άμεση» άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

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«Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή», ανέφερε ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο νεότερο μήνυμά του.

"This Great Deal will bring Peace and Security to the whole Region."



President Trump says the agreement with Iran will reopen the Strait of Hormuz, allowing oil to flow through one of the world's most critical shipping routes once again.



The announcement comes after days of… pic.twitter.com/kaQlsbAIL6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 14, 2026

Ιράν: «Ταπεινώσαμε ΗΠΑ και Ισραήλ» δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις μετά τη συμφωνία

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν τη Δευτέρα ότι «ταπείνωσαν» τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το ιρανικό Γενικό Επιτελείο, οι ιρανικές δυνάμεις «μέσω της επιβολής της θεϊκής και σιδηράς τους βούλησης στους ταπεινωμένους αμερικανικούς και σιωνιστικούς εχθρούς, απέδειξαν με ισχύ ότι ο αντίπαλος δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την αποδοχή της ήττας και της παράδοσης».

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Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων ΗΠΑ και Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 κείμενο το οποίο παρουσίασε ως το «μνημόνιο συνεννόησης», το πρωτόκολλο συμφωνίας 14 σημείων στο οποίο κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Το έγγραφο συμφωνίας, σημείωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, προβλέπει «την αποδέσμευση 24 δισεκ. δολαρίων που έχουν ”παγώσει” κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης 60 ημερών» που θα αρχίσει μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ.

«Το μισό από αυτό το ποσό θα τεθεί στη διάθεση του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», κατά το κείμενο – που είχε ήδη μεταδοθεί από το Mehr στις 13 Ιουνίου και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο, την είδηση διαψεύδουν οι ΗΠΑ.

Τα κυριότερα σημεία του προσχεδίου συμφωνίας:

– Μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

– Δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν

– Άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών

– Απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν

– Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών «υπό ιρανικές ρυθμίσεις»

– Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να καταρτίσουν σχέδια ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων

– Τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα

– Επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα

– Δέσμευση των ΗΠΑ να μην αυξήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις.

Το Mehr αναφέρει, επίσης, ότι «οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν πριν αποδεσμευτεί το ήμισυ των ”παγωμένων” κεφαλαίων του Ιράν, ανασταλούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός».

Τέλος, το δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων προσθέτει ότι η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών χαιρέτισε την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία, η οποία προβλέπει «άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», την «επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», καθώς και «ένα πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Σε δήλωση που αποδίδεται στον Εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή «αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης».

Παράλληλα, εκφράζει «βαθιά εκτίμηση» για τον «εποικοδομητικό ρόλο» που διαδραμάτισαν το Πακιστάν, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής, στηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εκφράζει την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης».

Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως τονίζεται στη δήλωση, παραμένουν έτοιμα «να στηρίξουν τα μέρη στην επίτευξη μιας διαρκούς και συνολικής ειρήνης».

Χαιρετίζουν Αυστραλία, Ιαπωνία , ΕΕ

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας χαιρέτισαν επίσης τη συμφωνία.Σε κοινή δήλωση, ο Άντονι Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσαν:

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν περιλαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», ανέφεραν.

Η Ιαπωνία χαιρέτησε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και ελπίζει στην σταθερή εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής επαναλειτουργίας του στενού του Ορμούζ για τα διεθνή πλοία, δήλωσε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Takaichi δήλωσε ότι η Ιαπωνία «ελπίζει έντονα» ότι «η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ θα διασφαλιστεί στην πράξη και ότι θα επιτευχθεί τελική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και άλλα θέματα το συντομότερο δυνατόν».

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν: κοινή δήλωση

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, σύμφωνα με κοινή δήλωση την Κυριακή, χαιρετίζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε έτοιμοι να άρουμε τις σχετικές κυρώσεις ως απάντηση σε σαφή και επαληθεύσιμα βήματα από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Θα συνεργαστούμε εντατικά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, να διατηρήσουμε τη δυναμική και να επιτύχουμε μια μακροπρόθεσμη διπλωματική λύση», ανέφερε η κοινή δήλωση. «Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Εξοργισμένος με Νετανιάχου ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έκρινε νωρίτερα μέσω Truth Social ότι η επιδρομή του Ισραήλ «δεν έπρεπε να είχε γίνει, ειδικά αυτή την ιδιαίτερη ημέρα» — χθες εόρταζε τα 80ά του γενέθλια.

Δήλωσε «εξοργισμένος» στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, τονίζοντας πως επέκρινε για το πλήγμα τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου: «δεν έχει καμία γαμ… κρίση, του το είπα».

Οι αρχές του Ισραήλ, που αντιμετωπίζουν με αυξανόμενη νευρικότητα το ενδεχόμενο συμβιβασμού που δεν θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους όσον αφορά το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, αντέτειναν πως ανταπέδωσαν επίθεση της Χεζμπολά με drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.