Τραμπ για Νετανιάχου: “Πρέπει να είναι ευγνώμων – Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε”

Νέα «καρφιά» έριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη διπλωματική πρωτοβουλία της κυβέρνησής του, ενώ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επανέλθουν σε στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

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Ωστόσο, εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με φόντο τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ισραήλ, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή μιας πολύ πιο επικίνδυνης εξέλιξης για την περιοχή.

«Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων απέναντί μας γι’ αυτό που κάναμε. Γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν τις τελευταίες εβδομάδες ολοένα και πιο ενοχλημένος από τη στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο φέρονται να έθεταν επανειλημμένα σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.