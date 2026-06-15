Απειλεί να τινάξει την συμφωνία ΗΠΑ -Ιράν στον αέρα το Ισραήλ: “Δεν θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο” λέει υπουργός του Νετανιάχου

Μπουρλότο στην συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για την Μέση Ανατολή απειλεί να βάλει υπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς τόνισε πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή.

Ειδικότερα, ο Ιταμάρ Μπεν Γβίρ θεωρεί ότι η συμφωνία που έχουν κάνει οι ΗΠΑ με το Ιράν δεν περιλαμβάνει το Ισραήλ.

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«Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Το Ισραήλ δεν είναι υποτελές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Δεν είμαστε εταίροι αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν διασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει να αποσυρθούμε από κανένα έδαφος στο Λίβανο που έχουν καταλάβει οι μαχητές μας».

Στο μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην πόλη Κφαρ Τεμπνίτ του νότιου Λιβάνου χτυπήθηκε από ισραηλινή επιδρομή με drone αεροσκάφος σήμερα το πρωί.

«Αναφέρθηκαν τραυματισμοί», αναφέρει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία υποτίθεται ότι περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συμφωνία Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιαΐρ Γκολάν τόνισε ότι: «Τεράστια στρατιωτικά επιτεύγματα που επιτεύχθηκαν χάρη στο θάρρος των πιλότων μας και το αίμα των μαχητών μας σβήστηκαν, ενώ ο Νετανιάχου έμεινε στην άκρη – αδύναμος, άρρωστος, απομονωμένος και χωρίς επιρροή», λέει.

«Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Το Ισραήλ δεν είναι υποτελές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Δεν είμαστε εταίροι αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν διασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει να αποσυρθούμε από κανένα έδαφος στο Λίβανο που έχουν καταλάβει οι μαχητές μας».

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Τραμπ για Νετανιάχου: “Πρέπει να είναι ευγνώμων

Νέα «καρφιά» έριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη διπλωματική πρωτοβουλία της κυβέρνησής του, ενώ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα επανέλθουν σε στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

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Ωστόσο, εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με φόντο τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ισραήλ, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή μιας πολύ πιο επικίνδυνης εξέλιξης για την περιοχή.

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«Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων απέναντί μας γι’ αυτό που κάναμε. Γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν τις τελευταίες εβδομάδες ολοένα και πιο ενοχλημένος από τη στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο φέρονται να έθεταν επανειλημμένα σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.