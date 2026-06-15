Φιλιπίννες: Ισχυρός σεισμός 6,6 ρίχτερ
Δεν έχουν σημειωθεί ζημιές μέχρι στιγμής
Σημειώθηκε ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών ρίχτερ στο νότιο τμήμα του νησιού Μιντανάο στις Φιλιππίνες, τη Δευτέρα (15/06).
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η κρατική σεισμολογική υπηρεσία Phivolcs, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε απόσταση 164 χιλιομέτρων (102 μιλίων) νοτιοανατολικά της περιοχής Governor Generoso, στην επαρχία Davao Oriental, με εστιακό βάθος 86 χιλιομέτρων. Όπως ανακοίνωσε η Phivolcs, δεν έχουν σημειωθεί ζημιές μέχρι στιγμής.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM, ο διευθυντής της Phivolcs, Teresito Bacolcol, είπε ότι ο σεισμός της Δευτέρας προήλθε από την Τάφρο των Φιλιππίνων. Έπειτα πρόσθεσε ότι δεν συνδέεται με τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που είχε πλήξει το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου.
Στους 65 νεκρούς έχει ανέλθει ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού της περασμένης εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας, εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη 26 άτομα
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