Ανακαινίζω 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Οι δικαιούχοι

Άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/6 η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαίνισης Κατοικίας 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών Taxisnet να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

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Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επίσης, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 είτε κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε αυτές που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.