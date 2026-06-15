Φιλιππίνες: Οργή για τον πνιγμό δύο φοιτητών – Στο στόχαστρο ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ Ταμπ Μπάλντουιν

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει η υπόθεση πνιγμού δύο φοιτητών της ομάδας μπάσκετ του πανεπιστημίου Ateneo de Manila στις Φιλιππίνες, της οποίας προπονητής είναι ο Ταμπ Μπάλντουιν που έχει θητεύσει στο ΠΑΟΚ κατά το παρελθόν.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά την διάρκεια δραστηριότητας, η οποία είχε παρουσιαστεί ως team building, σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο Ντιπακουλάο. Τα θύματα, Ρενέ Μπατερμπόνια και Αντιβίνε Αντίλι, πνίγηκαν σε θαλάσσια περιοχή στην οποία οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι έχουν προειδοποιήσει για επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα είχε επισκεφθεί το ίδιο θέρετρο και τα έτη 2016, 2018 και 2019, ενώ οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης είχαν επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους της περιοχής γνωστοποιώντας τις ώρες που δεν είναι κατάλληλες για κολύμβηση.

Παράλληλα, ένας εκ των ιδιοκτητών του θερέτρου δήλωσε ότι ο Μπάλντουιν γνώριζε τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στη θάλασσα, μια αναφορά που δίνει νέα τροπή στην υπόθεση καθώς φαίνεται να υπάρχει και η ευθύνη του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ για το περιστατικό αν ισχύουν οι παραπάνω ισχυρισμοί.

Η μητέρα του 18χρονου φοιτητή που έχασε τη ζωή του ζητά απαντήσεις. «Θέλουμε απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Λέτε ότι ήταν ατύχημα, αλλά δεν μου έχετε δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις για το γιατί ήταν ατύχημα και γιατί πέθανε το παιδί μου».

Για δική του αποτυχία κάνει λόγο Ταμπ Μπάλντουιν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το περιστατικό. «Ως προπονητής, μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη των μπασκετμπολιστών μας, η εξέλιξή τους σε μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως η ευημερία τους, την οποία μου εμπιστευτήκατε εσείς, οι γονείς και οι οικογένειες. Και σε αυτό θεωρώ ότι απέτυχα. Και λυπάμαι».

Μάλιστα μίλησε και για την ημέρα που έγινε το μοιραίο περιστατικό: «Εκείνη τη μοιραία ημέρα στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά. Όταν αντιληφθήκαμε ότι βρίσκονταν σε επικίνδυνη περιοχή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ως προπονητές και υπεύθυνοι. Οι ίδιοι οι παίκτες προσπάθησαν να βοηθήσουν ώστε όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Εκείνη τη στιγμή βρέθηκα στο πιο σκοτεινό σημείο που μπορεί να βιώσει κανείς, γνωρίζοντας τον πόνο που θα ακολουθούσε για τις οικογένειες των δύο νέων. Ένιωσα ότι απέτυχα ως ηγέτης, ως προπονητής, ως φίλος του Ντιβινί και του Ρενέ, αλλά και απέναντι στην ομάδα».

Σε συνέντευξη που έδωσε σε podcast λίγο αργότερα πρόσθεσε. «Έχω οικογένεια και πρέπει να τη στηρίξω. Πρέπει να γίνω καλύτερος γι’ αυτούς, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο».

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Η αντίδραση της ελληνίδας πρώην συζύγου του

Τα όσα είπε για την οικογένειά του προκάλεσαν την αντίδραση της πρώην συζύγου του Έφη Καλογήρου τονίζοντας σε ανάρτηση της ότι είχε προειδοποιήσει ήδη για τους κινδύνους.

«Το όνομά μου είναι Έφη και είμαι παντρεμένη με τον Ταμπ Μπάλντουιν από το 2011. Είμαι ακόμη νόμιμα παντρεμένη μαζί του, όμως από τις αρχές του 2020 αναγκάστηκα να τον απομακρυνθώ για την ασφάλειά μου και των παιδιών μου».

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Από την πλευρά της η Γιώτα Καλογήρου θετή κόρη του προπονητή μίλησε για έναν άνθρωπο που «έχει καταστρέψει πολλές ζωές», ζητώντας να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

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«H μητέρα μου παρενοχλούνταν για μήνες αφού προσπάθησε να μιλήσει. Ήταν παντρεμένη με αυτό το τέρας που έχει καταστρέψει τόσες πολλές ζωές. Ελπίζω ο κόσμος να ανακαλύψει επιτέλους την αλήθεια», ανέφερε. @epokquimps does this jog your memory? You have four kids right?



Every parent at @ateneodemanilau deserves the truth. https://t.co/h4B8dASxLN ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 14, 2026

Σε βίντεο που ανέβασε στa social media μάλιστα ακούγεται η μητέρα της να μιλάει το 2019 σε μέλος της διοίκησης του πανεπιστημίου και να τον ενημερώσει ότι ο Μπάλντουιν κυνηγούσε κορίτσια.