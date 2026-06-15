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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεμιστοκλέους: “Αυτές τις μέρες βλέπουμε και παίζουμε μπάλα! Με το αίμα, όμως, δεν παίζουμε”

Η ανάρτηση του για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Θεμιστοκλέους: “Αυτές τις μέρες βλέπουμε και παίζουμε μπάλα! Με το αίμα, όμως, δεν παίζουμε”
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ/EUROKINISS
DEBATER NEWSROOM

Με μία ανάρτηση του σε… ποδοσφαιρικό ύφος με αφορμή το Μουντιάλ 2026 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

“Αυτές τις μέρες και βλέπουμε μπάλα και παίζουμε! Με το αίμα, όμως, δεν παίζουμε. Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή!” τονίζει στα social media του ο κ .Θεμιστοκλέους.

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