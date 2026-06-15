Θεμιστοκλέους: “Αυτές τις μέρες βλέπουμε και παίζουμε μπάλα! Με το αίμα, όμως, δεν παίζουμε”

Με μία ανάρτηση του σε… ποδοσφαιρικό ύφος με αφορμή το Μουντιάλ 2026 ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

“Αυτές τις μέρες και βλέπουμε μπάλα και παίζουμε! Με το αίμα, όμως, δεν παίζουμε. Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή!” τονίζει στα social media του ο κ .Θεμιστοκλέους.

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