Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για τη φωτιά στην ιστορική μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο (βίντεο)

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, από μαζικά ρωσικά πλήγματα, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Μάλιστα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X, η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης έσβησε σβήσει τη φωτιά στη στέγη του καθεδρικού ναού. Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2— AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε 70 πυραύλους και 611 drones εναντίον της Ουκρανίας, ενώ για την επίθεση στον ναό επισήμανε πως «είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα της Ρωσίας κατά του χριστιανικού πολιτισμού μέχρι σήμερα».

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

«Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία δείχνει στον κόσμο την πρόθεσή της να συνεχίσει τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια απάντηση από τις χώρες της G7, οι οποίες συγκεντρώνονται τώρα για τη σύνοδο κορυφής τους – και αυτή η απάντηση να είναι αποφασιστική και ουσιαστική: περισσότερη πίεση στον επιτιθέμενο και περισσότερη υποστήριξη για την αεράμυνα της Ουκρανίας», τόνισε.

Η Μόσχα από την πλευρά της απάντησε ότι η φωτιά δεν προέκυψε από δική της επίθεση, αλλά από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

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«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν σχεδιάζουν ούτε πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Με νέα ανάρτησή του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι επιβεβαιώθηκε ότι η Μόσχα στόχευσε «σκοπίμως» με δύο drones το σημείο της πόλης όπου βρίσκονται η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου και το Mystetskyï Arsenal, μουσείο κοντά στο μοναστηριακό συγκρότημα. Ανέφερε επίσης ότι από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν συνολικά 53 άτομα, ενώ ο απολογισμός των νεκρών έχει φτάσει τους 11.

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Κατακραυγή από την ΕΕ και την Unesco

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να εργάζεται κατά την διάρκεια της συνόδου της Ομάδας των 7 για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

«Η επίθεση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους συμμάχους και εταίρους μας, για να εργασθούμε για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία πεισματικά αρνείται η Ρωσία. Θα εργασθούμε επ΄αυτού στην G7 στο Εβιάν».

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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι τα πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου.

Από την πλευρά της και η Unesco καταδίκασε την ρωσική επίθεση που προκάλεσε σοβαρές ζημίες στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως, εμβληματικό οικοδόμημα που ανήκει στο σύμπλεγμα των ορθόδοξων εκκλησιών της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο και αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας.

Κατά την επίθεση «προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες στο εξωτερικό και το εσωτερικό του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Unesco. «Παρακείμενα ιστορικά οικοδομήματα, κυρίως στοιχεία του οχυρωμένου συμπλέγματος της Λαύρας και ο πύργος Ιβάν Κουσνίκ, επλήγησαν επίσης».