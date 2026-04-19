Ιράν: Απορρίπτει τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Το Ιράν απέρριψε τη συμμετοχή σε έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA αυτό γίνεται λόγω «των υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσινγκτον, των μη ρεαλιστικών προσδοκιών, των συνεχών αλλαγών στάσης, των επαναλαμβανόμενων αντιφάσεων και του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας».

«Οι δημοσιεύσεις σχετικά με τον δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι ακριβείς.

Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ και οι παράλογες, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, οι συχνές αλλαγές στάσης, οι συνεχείς αντιφάσεις και η συνέχιση του λεγόμενου ναυτικού αποκλεισμού —ο οποίος αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός— μαζί με την απειλητική ρητορική, έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να διαφαίνεται μια σαφής προοπτική για καρποφόρες διαπραγματεύσεις.

Οι ειδήσεις που δημοσιεύονται από τις ΗΠΑ αποτελούν μέρος του παιχνιδιού των μέσων ενημέρωσης και του «παιχνιδιού των ευθυνών» που αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς το Ιράν» αναφέρει το IRNA στο Telegram.

Η είδηση ​​έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για έναν νέο γύρο «διαπραγματεύσεων». Nωρίτερα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα «καταστρέψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν εάν δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε μια συμφωνία.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πρόκειται να λήξει την Τετάρτη.

Μπαγκάεϊ: Ο αμερικανικός αποκλεισμός «ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των λιμανιών και των ακτών του Ιράν αποτελεί πράξη επιθετικότητας που παραβιάζει την ασταθή εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Εσκεμμένα επιβάλλοντας συλλογική τιμωρία στον ιρανικό πληθυσμό, αυτό ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια του Μπαγκάεϊ ήρθαν μετά τις ανανεωμένες απειλές του Ιράν για τη ναυτιλία, σε απάντηση στον αποκλεισμό των ΗΠΑ, με τις οποίες έκλεισαν πλήρως τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ.