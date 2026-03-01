Ιράν: Απειλητική ανάρτηση για την «εξολόθρευση» του Νετανιάχου από τον προσωρινό ηγέτη Αράφι

Σε μια απειλητική ανάρτηση κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε ο προσωρινός ηγέτης του Ιράν Αλιρεζά Αράφι.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο διορισμένος προσωρινός αγιατολάχ, Αλιρεζά Αραφί τόνισε ότι «σύντομα θα ακούσετε σπουδαία νέα. Δείτε παρακάτω…».

You will hear some good news soon.

….See more pic.twitter.com/M6vOiilzK1— Ayatollah Alireza Arafi (@AlirezaArafei) March 1, 2026

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα ως νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, το οποίο αναλαμβάνει το καθήκον του ανώτατου ηγέτη μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη από τη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

تم تحديد الهدف لليلة

Target locked for tonight.



Wait & Watch 🇮🇷 pic.twitter.com/EI8uRFcpU2 March 1, 2026

Ο Αραφί, κληρικός και μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, θα συμμετέχει στο προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας μαζί με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για τη διαδικασία διαδοχής

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ καθορίζεται από το Σύνταγμα του Ιράν και ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ίδιου σώματος που είχε αναδείξει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989. Η Συνέλευση αποτελεί ένα θεσμικό όργανο κληρικών που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο διάδοχος του ανώτατου ηγέτη πρέπει να εκλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts), η οποία αποτελείται από 88 κληρικούς, οι οποίοι, τυπικά, εκλέγονται από τον λαό κάθε 8 χρόνια. Στην πραγματικότητα, όμως, μόνο κληρικοί που θεωρούνται απόλυτα πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας. Γι’ αυτό, τα περισσότερα μέλη της Συνέλευσης ακολουθούν σκληροπυρηνικές θέσεις, ανάλογες με αυτές του Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι κληρικοί αυτοί πρέπει να επιλέξουν το νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η σύγκληση και η συγκέντρωση όλων των μελών της Συνέλευσης ενδέχεται να είναι δύσκολη, δεδομένων των στρατιωτικών επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Τα ζητήματα ασφάλειας και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία, σε μια περίοδο έντονης έντασης και αβεβαιότητας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη αναλαμβάνει προσωρινά ένα τριμελές σώμα, που αποτελείται από τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν κληρικό μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών – ο τελευταίος είναι ο Αλιρεζά Αραφί.