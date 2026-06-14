ΛΔ Κονγκό: “Θερίζει” ο Έμπολα με 710 κρούσματα και 149 νεκρούς

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 710, αφού καταγράφηκαν 21 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, 149 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

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Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.