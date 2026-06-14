Καιρός: Έρχονται 35αρια μέσα στην βδομάδα – Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, η ανάρτηση Κολυδά

Μετά από την αστάθεια των προηγούμενων ωρών, η εικόνα του καιρού επιστρέφει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στην βδομάδα.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολύδας το κύμα αστάθειας και έρχονται θερμοκρασίες που θα βρίσκονται σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρότι δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες, κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές τις θερμές ώρες της ημέρας, η συνολική εικόνα δείχνει σαφή περιορισμό των φαινομένων, με τον καιρό να αποκτά πιο σταθερά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν πλέον σε καθαρά καλοκαιρινό μοτίβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, τα νεότερα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, με την αύξηση να γίνεται πιο αισθητή όσο προχωράμε προς το δεύτερο μισό του δεκαημέρου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν κυρίως σε πεδινές και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί σε αρκετές περιπτώσεις κοντά ή και πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιά, η επίδραση της θάλασσας αναμένεται να διατηρήσει πιο ήπιες τις μέγιστες τιμές.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες οπότε στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειoανατολικά.

ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και νότια, κυρίως ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.