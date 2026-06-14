Σήμερα οι υπογραφές με Ιράν λέει ο Τραμπ – Αναβρασμός στο Ισραήλ, δεν επιβεβαιώνει το χρονοδιάγραμμα η Τεχεράνη

Στην υπογραφή του μνημονίου κατανόησης θα προχωρήσουν σήμερα (14/6) ΗΠΑ και Ιράν σε ένα πρώτο βήμα για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Axios, η καταρχήν συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά με κύρια σημεία την παράταση της εκεχειρίας για 60 μέρες, το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

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Από την άλλη, το Ιράν δεν επιβεβαιώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες επί του πλαισίου. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έκανε λόγο για «ασυνήθιστη επιμονή» του Τραμπ, και λέγοντας ότι ένα πλαίσιο «δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί».

Αποκαλούν προδότη τον Αραγτσί

Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιοποίησε χθες Σάββατο ένα βίντεο που έδειχνε διαδηλωτές στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικά) να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, καθώς πιθανολογείται πως είναι θέμα ωρών η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την Παρασκευή, ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος στην ιρανική τηλεόραση για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρας που έχει ρόλο μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανέφεραν χθες Σάββατο πως η υπογραφή συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή.

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Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε πως αναμένεται η υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία πως ενδεχομένως να γίνει «τις προσεχείς ημέρες».

Η πιθανότητα διευθέτησης της σύγκρουσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίοι αντιτίθενται σε παραχωρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ που έχουν αποκλειστεί de facto από την Ισλαμική Δημοκρατία από την έναρξη των εχθροπραξιών.

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Συναγερμός στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) την Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες Σάββατο πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

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Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

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Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.

Απαίσια συμφωνία λένε οι Δημοκρατικοί

Για την συμφωνία που αποτελεί το πρώτο βήμα για ειρήνη στην Μέση Ανατολή αντιδρούν και οι Δημοκρατικοί νομοθέτες στις ΗΠΑ, με τον Ανταμ Σιφ να λέει ότι «το έχουμε ξανακούσει αυτό. Μαζί με μια σειρά από αθετημένες υποσχέσεις. Έχει ξεκινήσει νέους πολέμους, αλλά δεν έχει μειώσει το κόστος. Και αυτό έχει βλάψει βαθιά τον αμερικανικό λαό».

Ο βουλευτής Σεθ Μούλτον, περιέγραψε την πιθανή συμφωνία ως «ουσιαστικά ένα έγγραφο παράδοσης».

«Αυτή είναι μια απαίσια συμφωνία!. Είναι ουσιαστικά ένα έγγραφο παράδοσης από τον Ντόναλντ Τραμπ στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Θέλω να πω, 100 δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων έχουν ήδη διατεθεί σε αυτόν τον πόλεμο, 14 Αμερικανοί νεκροί, και έχουμε μια συμφωνία που απλώς ανοίγει ξανά ένα στενό που ήταν ήδη ανοιχτό πριν ξεκινήσει αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο. Πώς είναι αυτό νίκη;» σχολίασε.