Εύβοια: 31χρονος παρέσυρε ηλικιωμένη σε χώρο γκαράζ – Συνελήφθη μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια όταν 31χρονος παρέσυρε και τραυματίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, το περιστατικό σημειώθηκε σε προαύλιο χώρο ιδιωτικής κατοικίας, στα Ψαχνά, όταν ο οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το όχημά του χωρίς ν αντιληφθεί την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

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Η αστυνομία που έφτασε άμεσα στον τόπο του συμβάντος διενήργησε τοξικολογικές εξετάσεις στον οδηγό που έδειξαν τη χρήση κάνναβης στον οργανισμό του με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί επικίνδυνης οδήγησης.