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Σεισμός 7.8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Στους 61 ο αριθμός των νεκρών – Καταστράφηκαν πάνω από 63.000 σπίτια

Αγνοείται η τύχη 40 ανθρώπων

Σεισμός 7.8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Στους 61 ο αριθμός των νεκρών – Καταστράφηκαν πάνω από 63.000 σπίτια
DEBATER NEWSROOM

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 61, ενώ αγνοείται ακόμα η τύχη άλλων 40 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400.

Περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι επλήγησαν από την τρομακτική δόνηση που σημειώθηκε στην επαρχία Σαρανγκάνι, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων νοτίως της Μανίλα, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

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Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές ή και ολική καταστροφή σε περίπου 63.900 σπίτια ενώ οι ζημίες υποδομές υπολογίζονται στο 1 δισεκ. πέσος (16,5 εκατ. δολάρια), δήλωσε η υπηρεσία.

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