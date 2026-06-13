Εντός 24ωρου η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν λέει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν – Στόχος του Τραμπ να την επικυρώσει στην Σύνοδο των G7

Πιο κοντά από ποτέ φέρεται να βρίσκετε μία συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από αμέτρητα μπρος-πίσω και παλινωδίες με τις δύο πλευρές να βρίσκουν κοινό σημείο επαφής για ειρήνη στην Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

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Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε «Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των G7 στη Γαλλία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι οι τελευταίες εκκρεμότητες μπορούν να κλείσουν άμεσα, με ανώτερο στέλεχος της αμερικανικής διοίκησης να εκτιμά ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο που φιλοξενεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν-λε-Μπεν κοντά στα σύνορα με την Ελβετία.

Axios: Γιατί η συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ προκαλεί “πονοκέφαλο” στον Νετανιάχου

Σύμφωνα με το Axios, το βράδυ της Πέμπτης (11/06), ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέροντάς του μια εξέλιξη που δεν χαροποίησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό. «Αυτή είναι η συμφωνία. Πρόκειται για μια πολύ καλή συμφωνία και έχει έρθει η στιγμή να τερματιστεί ο πόλεμος», φέρεται να είπε ο Τραμπ

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη διέψευσε τις προσδοκίες Νετανιάχου που από την αρχή πίστευε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Νετανιάχου φέρεται να αναγνώρισε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει την υπογραφή της συμφωνίας. Όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, «κατάλαβε πως η συμφωνία προχωρούσε και δεν μπορούσε να τη σταματήσει».

Την ίδια στιγμή, η πίεση από το εσωτερικό του Ισραήλ και τους πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου συνεχίζεται. Τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, τον κατηγορούν ότι αποδέχεται τις πρωτοβουλίες του Τραμπ και μετατρέπει το Ισραήλ σε «υποτελή σύμμαχο» των ΗΠΑ.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς η ένταση με το Ιράν αυξανόταν τις προηγούμενες ημέρες, ο Νετανιάχου εξέταζε το ενδεχόμενο εκτεταμένων επιθέσεων σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, ο Τραμπ φέρεται να απέτρεψε την υλοποίηση αυτών των σχεδίων την τελευταία στιγμή.

Έκτοτε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει περιορισμένο ρόλο στις εξελίξεις, αναζητώντας πληροφορίες από συμμάχους του στην Ουάσινγκτον σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

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Η ανάρτηση του Τραμπ την Πέμπτη, με την οποία υποστήριξε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία, αιφνιδίασε το Ισραήλ. Όταν ακολούθησε το τηλεφώνημα περίπου μία ώρα αργότερα, ο Νετανιάχου δεν αντέδρασε έντονα ούτε εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Αντιθέτως, φέρεται να δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον Τραμπ να διασφαλίσει πως η τελική συμφωνία θα λαμβάνει υπόψη τις κοινές ανησυχίες των δύο χωρών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τον Νετανιάχου, ο οποίος θεωρούσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Παρότι αρχικά σχεδίαζε ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ φέρεται να τον απέτρεψε. Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναγνώρισε ουσιαστικά ότι δεν μπορούσε να εμποδίσει τη συμφωνία και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι οι αμερικανικές διαπραγματεύσεις θα λάβουν υπόψη τις ανησυχίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αξιωματούχοι σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη δηλώνουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποφεύγουν τη δημόσια κριτική προς τον Τραμπ, αλλά ιδιωτικά εκφράζουν επιφυλάξεις, φοβούμενοι ότι το Ιράν θα μπορούσε να κερδίσει χρόνο χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα και παράλληλα να ενισχύσει τη σταθερότητά του μέσω των πετρελαϊκών εσόδων.

Το Ισραήλ επιμένει ότι διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί ανεξάρτητα για να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Στις 4 Ιούλιου η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, έφτασε η ώρα για την κηδεία του πρώην του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η κηδεία του, όπως ενημέρωσαν ΜΜΕ του Ιράν θα αρχίσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στην πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν στις 9 Ιουλίου.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών και των Αμερικανών κατά της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο. Ο θάνατος του σηματοδότησε το τέλος των τριών και πλέον δεκαετιών που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο γιος του, Μοτζτάμπα, που τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και παραμένει κρυμμένος υπό τον φόβο κάποιας απόπειρας δολοφονίας.