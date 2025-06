Ανέπαφη δείχνει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό η βασική υποδομή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους, που κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 78 ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ανάλυση των New York Times επισημαίνει ότι ο πυρήνας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος συνεχίζει να λειτουργεί. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και αναλυτές τονίζουν πως οι υπόγειες εγκαταστάσεις σε Νατάνζ και Φορντό, που βρίσκονται θαμμένες μέχρι και 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, δεν υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Οι κυριότερες ζημιές περιορίστηκαν σε επιφανειακές δομές και εργαστήρια περιφερειακών μονάδων εμπλουτισμού.

Η μακροχρόνια στρατηγική του Ιράν να προστατεύσει τις ζωτικής σημασίας υποδομές του σε υπόγεια συγκροτήματα αποδείχθηκε αποτελεσματική ακόμα και απέναντι σε τόσο εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές. Παρά το σημαντικό πλήγμα σε ανθρώπινο δυναμικό και δευτερεύουσες υποστηρικτικές δομές, η τεχνική δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου ουσιαστικά παραμένει άθικτη.

Η ισραηλινή κυβέρνηση παρουσιάζει την επίθεση ως αναγκαίο προληπτικό πλήγμα, επιδιώκοντας την αποτροπή περαιτέρω ανάπτυξης του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν. Ωστόσο, διπλωματικοί κύκλοι και αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επιτύχει το ακριβώς αντίθετο: να ωθήσει την Τεχεράνη σε ταχύτερη πρόοδο στο πυρηνικό της πρόγραμμα, να κλείσει οριστικά τα περιθώρια διαλόγου και να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη σε δύσκολη θέση, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά φαίνεται να έχουν παγώσει επ’ αόριστον. Τα κράτη του Κόλπου παρακολουθούν με έντονη ανησυχία την κλιμάκωση, φοβούμενα το ενδεχόμενο γενικευμένης σύρραξης που θα συμπαρασύρει ολόκληρη την περιοχή σε νέους κύκλους βίας και αναταραχής.

