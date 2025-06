Το Ιράν συνέχιζε σήμερα το πρωί να εκτοξεύει ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που εγείρει ανησυχίες για κλιμάκωση στην περιοχή.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια. Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν, την πρώτη φορά περίπου μισή ώρα αργότερα, τη δεύτερη κάπου δέκα λεπτά αργότερα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν εκτοξεύσεις «δεκάδων» πυραύλων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, κατ’ αυτές.

Χθες βράδυ, η πυροσβεστική του Ισραήλ έκανε λόγο για «πολλά μείζονα συμβάντα» σε προάστια του Τελ Αβίβ.

Citizens of Tel Aviv are learning what it's like living in Gaza. pic.twitter.com/B3laVt9JCK

Η Τεχεράνη ανέφερε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «δεκάδων στόχων», ανάμεσά τους «στρατιωτικές βάσεις και υποδομές» στο Ισραήλ.

Εξαπολύθηκαν τουλάχιστον έξι κύματα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μετά τη σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών χθες το πρωί, που έπληξαν πάνω από 200 στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκότωσαν κορυφαίους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που στοχοποίησαν επίσης πολυκατοικίες, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 78 και να τραυματιστούν άλλοι 320 και πλέον, στην «μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι», δήλωσε ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

Στο Ισραήλ, μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον 63 τραυματίες. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο ynet, την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ, εξηντάχρονη που είχε αναφερθεί νωρίτερα πως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε.

Δύο ακόμη νεκροί αναγνωρίστηκαν στο σημείο πρόσκρουσης βαλλιστικού πυραύλου στο κεντρικό Ισραήλ.

Η ισραηλινή επίθεση έγινε με φόντο την εντεινόμενη διεθνή πίεση στο Ιράν, που η Δύση και το Ισραήλ ερίζουν πως θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη το διαψεύδει και υπερασπίζεται το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Εξαπολύθηκε δυο ημέρες πριν από τον νέο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων, η διεξαγωγή του οποίου μοιάζει πλέον αβέβαιη, αύριο Κυριακή στο Ομάν, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από τη διεθνή κοινότητα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη διεμήνυσε πως «έρχονται κι άλλα» πλήγματα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε πως το Ισραήλ «κήρυξε πόλεμο» στη χώρα του.

Massive destruction south of Tel Aviv as a result of the latest Iranian barrage. The Israeli government is in a shelter pic.twitter.com/uQYi0GT11s

Στην Τεχεράνη, φλόγες και πυκνός καπνός υψώνονταν τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για έκρηξη και τουλάχιστον δυο ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Στο αεροδρόμιο αυτό γίνονται κυρίως πτήσεις εσωτερικού και προς ή από κράτη της περιοχής. Το πρακτορείο FARS μετέδωσε πως επλήγη από δυο «βλήματα».

Νωρίτερα, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις αλλού στην πρωτεύουσα, ενώ επιχείρησε η αντιαεροπορική άμυνα εναντίο νέων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

✈️ The reason Mehrabad Airport is being hit again:

Though used for domestic flights, it remains Tehran’s only airport inside the city and holds major military value:



– Controlled in part by Iran’s Air Force

– Hosts military aircraft & VIP transport

– Near regime command centers… pic.twitter.com/nGLMMD6z73