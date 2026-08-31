Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων.

Ινδία: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων
EPA
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

   Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times.

   Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων.

   Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

   Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

   Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

  Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Πρεμιέρα» για την «ΚΟΜΒΟΣ» της ΕΛΑΣ: Drones, κάμερες και ΑΙ
ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την «ΚΟΜΒΟΣ» της ΕΛΑΣ: Drones, κάμερες και ΑΙ

Επίσημη «πρεμιέρα» κάνει από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το «Traffic Commander», αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης) που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που στήθηκε […]