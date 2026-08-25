Φωτιά στη Σαλαμίνα: Οι φλόγες επεκτάθηκαν στο βουνό – Δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο με μπαταρίες και άλλα υλικά προς απόσυρση, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο βουνό του Ναυστάθμου.
Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου εντός του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, στην περιοχή Σελήνια, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μεταξύ των υλικών που καίγονται βρίσκονται μπαταρίες υπό απόσυρση και άλλα αντικείμενα που έχουν τεθεί εκτός χρήσης, ενώ από το σημείο ακούγονται εκρήξεις.
Η φωτιά εξαπλώθηκε αρχικά στον χώρο όπου συγκεντρώνονται υλικά του Πολεμικού Ναυτικού που προορίζονται για απόσυρση και, στη συνέχεια, επεκτάθηκε στο βουνό του Ναυστάθμου.
Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες εκδήλωσής της και την έκταση των ζημιών.
Διακοπή κυκλοφορίας στα Παλούκια
Λόγω της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπιζανίου, στην περιοχή Παλούκια, από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.
Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
πηγή στην Google
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