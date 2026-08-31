Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν 91.000 ευρώ (φωτογραφίες)

Λεία περίπου 91.000 ευρώ απέσπασαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι άγνωστοι έφτασαν στο σημείο γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.

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Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.

Αμέσως μετά, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.