Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας;
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αρκούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στους servicers ή πρέπει να επιστρέψει η προστασία της πρώτης κατοικίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν 91.000 ευρώ (φωτογραφίες)

Αναζητούνται από τις Αρχές

Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και άρπαξαν 91.000 ευρώ (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Λεία περίπου 91.000 ευρώ απέσπασαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ΑΤΜ στην Περαχώρα Κορινθίας.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι άγνωστοι έφτασαν στο σημείο γύρω στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν κασετίνα που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 91.000 ευρώ.

Φωτογραφία

Αμέσως μετά, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ