Νορβηγία: Ορκίζεται σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου ο βασιλιάς Χάακον Η’

Ο βασιλιάς Χάακον Η’ της Νορβηγίας θα ορκιστεί σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του δεσμευόμενος να τηρήσει το Σύνταγμα και τους νόμους της σκανδιναβικής αυτής χώρας στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που προβλέπει η περίσταση.

Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Χάραλντ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών και έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν κατακλύσει τα Ανάκτορα για να αποθέσουν λουλούδια, ζωγραφιές, κεράκια και σημαίες.

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Πολλοί έχουν εξάρει τη ζεστασιά της προσωπικότητας του Χάραλντ και μια αίσθηση συμπερίληψης, ενώ ο Χάακον τον χαρακτήρισε υπέροχο πατέρα στο πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος με την ιδιότητα πλέον του βασιλιά.

Η μοναρχία στη χώρα παραμένει ευρέως δημοφιλής: 72% την υποστηρίζουν, ενώ 20% τάσσονται υπέρ της Δημοκρατίας ή μιας άλλης μορφής διακυβέρνησης, ενώ 8% είναι αναποφάσιστοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η πρώτη με αυτό το ερώτημα μετά τον θάνατο του Χάραλντ.

Η προηγούμενη ανάλογη δημοσκόπηση, που είχε διενεργηθεί τον Μάιο, έδειξε υποστήριξη προς τη μοναρχία από το 64% των ερωτηθέντων.

Απούσα από την τελετή η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ

Η τελετή ορκωμοσίας του νέου βασιλιά στην αίθουσα του 169μελούς κοινοβουλίου θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδος και θα υπογραμμίζει τις θεμελιώδεις αρχές της Νορβηγίας ως συνταγματικής μοναρχίας.

Όπως απαιτείται από το Σύνταγμα, ο βασιλιάς Χάακον θα δηλώσει: “Υπόσχομαι και ορκίζομαι να κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της, εις το όνομα του Παντοδύναμου και Παντογνώστη Θεού”.

Η σύζυγός του, η 53χρονη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει από επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, δεν θα παραστεί τελικά στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα Ανάκτορα.

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«Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα. Η Βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει επιπλοκές σε αρκετές περιπτώσεις από την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», δήλωσε η ο δρ. Άρε Χολμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού που δημοσιεύθηκε, λίγες ώρες πριν από την τελετή.

«Επομένως, πρέπει να παραμείνει υπό παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Βασίλισσα δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα», πρόσθεσε.

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Η παρουσία της είχε ανακοινωθεί χθες από το Παλάτι.

Τα παιδιά του νέου βασιλιά, η πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάντρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, θα είναι ωστόσο παρόντα μαζί με την γιαγιά τους, την 89χρονη Σόνια.

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Ο Χάακον έγινε αυτόματα βασιλιάς όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή στέψης καθώς η Νορβηγία κατήργησε αυτή την πρακτική το 1908.

Μετά την τελετή, απλοί πολίτες θα μπορούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Χάραλντ η σορός του οποίου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να συρρεύσει πλήθος κόσμου.

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Η κηδεία του θα γίνει στο Όσλο στις 9 Σεπτεμβρίου και σε αυτήν έχουν προσκληθεί να παραστούν επικεφαλής κρατών από όλο τον κόσμο.