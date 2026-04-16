Γκαλιμπάφ: Το Ιράν είναι αποφασισμένο να εδραιώσει «πλήρη ειρήνη»

Σε συνάντηση με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο να εδραιώσει «πλήρη ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή», αλλά οι ΗΠΑ «πάντα παρεμποδίζουν» παραβιάζοντας τις υποσχέσεις τους.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ πρόσθεσε: «Ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής κατάπαυσης του πυρός και παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο για διαρκή ειρήνη στην περιοχή».