Φονική επίθεση σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο: Λευκό βαν έπεσε σε πλήθος – Μία γυναίκα νεκρή, στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 21χρονου φερόμενου δράστη

Στιγμές τρόμου βίωσαν όσοι βρέθηκαν σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο όταν λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος το βράδυ του Σαββάτου (25/7) με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένα άτομο και δεκάδες να τραυματιστούν.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο», ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

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«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους. 3. Update:

Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter

📞 030 8485 4460 eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν στο σημείο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως το θύμα ήταν γυναίκα.

Τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ., γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες «με κάθε τρόπο» η αστυνομία, ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση για την Ημέρα της Οδού Christopher στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο στο κεντρικό πάρκο Tiergarten και έως τώρα διαφεύγει τη σύλληψη.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμά του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπείγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: Αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

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«Ποιος έχει γίνει μάρτυρας οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με το έγκλημα; Ποιος μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή τρέχουσα κατάστασή του; Εάν τον συναντήσετε, παρακαλούμε μην τον πλησιάσετε σε καμία περίπτωση και αποφύγετε την άμεση επαφή. Μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος! Επικοινωνήστε αμέσως με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας 110», τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες «σχετικά με τα συγκεκριμένα κίνητρά του, την ακριβή ακολουθία των γεγονότων ή τον ρόλο του στην επίθεση».

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

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Zum #CSD in Berlin: Nach aktuellen Stand hat jemand einen weißen Transporter in der Lennestrasse am Tiergarten in eine Menschenmenge gelenkt. Der Fahrer soll ausgestiegen und geflohen sein. Mehrere Verletzte, die Polizei riegelt die Umgebung und weitere neuralgische Stellen in… pic.twitter.com/fz6qB7eNUh — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

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BREAKING: Car driven into Pride parade in Berlin, Germany, causing multiple injuries – Bild pic.twitter.com/Hszax892ni— BNO News Live (@BNODesk) July 25, 2026

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

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Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας».

Το χρονικό

Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα.

Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα BILD ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.