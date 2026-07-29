Γαλλία: Συγκλονιστικό βίντεο πυροσβέστη από τη μάχη με τις φλόγες – Ανησυχία για το επερχόμενο κύμα καύσωνα

Τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία που παλεύουν με τις φλόγες καταγράφει ένας πυροσβέστης από κάμερα στο κράνος του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο αποτυπώνεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια που δίνουν συνάδελφοί του με τις φλόγες που υψώνονται μπροστά τους μέσα σε δάσος.

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Οι τρεις πυροσβέστες γονατίζουν απέναντι στις φλόγες κρατώντας τη μάνικα και ελπίζοντας το νερό, όπως τελικά συμβαίνει, να ανακόψει προσωρινά τη φόρα της φωτιάς ενώ παράλληλα ο πυροσβέστης που καταγράφει τις σκηνές εντοπίζει άλλη μια μικρή εστία και ζητά να την σβήσουν πριν αποτελέσει νέα απειλή.

Στάχτη 420.000 στρέμματα

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει κάψει 420.000 στρέμματα μόνο στη Ζιρόντ από τις 22 Ιουλίου παραμένει «υπό έλεγχο», το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από μία δεύτερη διαδοχική «ήρεμη» νύχτα, σύμφωνα με τη νομαρχία της περιοχής.

Αρκετές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν «άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας», κυρίως στην περιοχή Αρές, κοντά στη λεκάνη του Αρκασόν, βορειότερα στην Τομπλ, καθώς και κοντά στο στρατόπεδο Σουζ, στρατιωτική βάση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Μπορντό-Μερινιάκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η καμένη έκταση δεν έχει μεταβληθεί», ανέφερε η νομαρχία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, θα πνέουν «ξηροί» άνεμοι, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα.

A firefighter deployed to the Gironde fires in France on Monday showed the intense reality on the ground as he filmed his perspective using Meta glasses.



The footage gives a glimpse into the severity of the wildfires in France.https://t.co/VXKubFShy9 pic.twitter.com/K0CGiMOFsf— Sky News (@SkyNews) July 28, 2026

Μόνο στον δήμο του Λε Πορζ, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς 183 κατοικίες. «Μόνο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 4,5 χιλιόμετρα με καμένα σπίτια», δήλωσε ο δήμαρχος, αντικρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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⚠️ Incendie en cours en #Gironde | Point de situation du mercredi 29 juillet à 06h00 :



▫️ La nuit a été calme, le feu est ce matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises de feu traitées rapidement cette nuit (notamment sur le Camp de Souge / Arès / Le Temple) ;

▫️ La surface… pic.twitter.com/02dAVmJu61— Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 29, 2026

«Δεν έχω λόγια. Είναι σαν να έχει περάσει ο πόλεμος», είπε ο δήμαρχος Ζακ Λεγκράν στο RMC.

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Incendie en Gironde: des sinistrés découvrent leurs habitations ravagées au Porge pic.twitter.com/m3vtefdhdT — BFM (@BFMTV) July 29, 2026

Οι κάτοικοι που επλήγησαν δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών.

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«Δεν υπάρχει πια τίποτα που να μπορεί να γίνει. Εδώ χτίσαμε τα πάντα. Εδώ ζήσαμε και πιστεύαμε ότι θα συνεχίζαμε να ζούμε για πολλά ακόμη χρόνια. Εδώ βρίσκονταν οι φωτογραφίες μας, τα προσωπικά μας αντικείμενα, όσα μας άφησαν οι γονείς μας. Χάνεται μια ολόκληρη ζωή» είπαν κάτοικοι της περιοχής που είδαν ότι από το σπίτι τους είχε μείνει μόνο ο σκελετός.