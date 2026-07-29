DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Συγκλονιστικό βίντεο πυροσβέστη από τη μάχη με τις φλόγες – Ανησυχία για το επερχόμενο κύμα καύσωνα

Στάχτη 420.000 στρέμματα

Γαλλία: Συγκλονιστικό βίντεο πυροσβέστη από τη μάχη με τις φλόγες – Ανησυχία για το επερχόμενο κύμα καύσωνα
DEBATER NEWSROOM

Τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία που παλεύουν με τις φλόγες καταγράφει ένας πυροσβέστης από κάμερα στο κράνος του.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο αποτυπώνεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια που δίνουν συνάδελφοί του με τις φλόγες που υψώνονται μπροστά τους μέσα σε δάσος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις πυροσβέστες γονατίζουν απέναντι στις φλόγες κρατώντας τη μάνικα και ελπίζοντας το νερό, όπως τελικά συμβαίνει, να ανακόψει προσωρινά τη φόρα της φωτιάς ενώ παράλληλα ο πυροσβέστης που καταγράφει τις σκηνές εντοπίζει άλλη μια μικρή εστία και ζητά να την σβήσουν πριν αποτελέσει νέα απειλή.

Στάχτη 420.000 στρέμματα

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει κάψει 420.000 στρέμματα μόνο στη Ζιρόντ από τις 22 Ιουλίου παραμένει «υπό έλεγχο», το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από μία δεύτερη διαδοχική «ήρεμη» νύχτα, σύμφωνα με τη νομαρχία της περιοχής.

Αρκετές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν «άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας», κυρίως στην περιοχή Αρές, κοντά στη λεκάνη του Αρκασόν, βορειότερα στην Τομπλ, καθώς και κοντά στο στρατόπεδο Σουζ, στρατιωτική βάση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Μπορντό-Μερινιάκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η καμένη έκταση δεν έχει μεταβληθεί», ανέφερε η νομαρχία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, θα πνέουν «ξηροί» άνεμοι, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα.

Μόνο στον δήμο του Λε Πορζ, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς 183 κατοικίες. «Μόνο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 4,5 χιλιόμετρα με καμένα σπίτια», δήλωσε ο δήμαρχος, αντικρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω λόγια. Είναι σαν να έχει περάσει ο πόλεμος», είπε ο δήμαρχος Ζακ Λεγκράν στο RMC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κάτοικοι που επλήγησαν δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει πια τίποτα που να μπορεί να γίνει. Εδώ χτίσαμε τα πάντα. Εδώ ζήσαμε και πιστεύαμε ότι θα συνεχίζαμε να ζούμε για πολλά ακόμη χρόνια. Εδώ βρίσκονταν οι φωτογραφίες μας, τα προσωπικά μας αντικείμενα, όσα μας άφησαν οι γονείς μας. Χάνεται μια ολόκληρη ζωή» είπαν κάτοικοι της περιοχής που είδαν ότι από το σπίτι τους είχε μείνει μόνο ο σκελετός.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: “Θα εμποδίσουμε τους διακινητές, εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: “Θα εμποδίσουμε τους διακινητές, εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους”

Ξεκάθαρο μήνυμα για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα δίκτυά διακίνησης μεταναστών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο του Αγαθονησίου Σε δήλωσή του από το φυλάκιο Αγαονησίου σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας» και σημείωσε ότι «το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης». «Στέλνουμε […]